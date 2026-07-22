Isplivalo koliko bivši rijaliti učesnici zarađuju, uzmu i po 50.000 €: Za manje od sat vremena dobiju 180 €

Evo koliko bivši rijaliti učesnici uzmu novca od Tiktoka.

Izvor: YouTube/screenshot/Zadruga Official

Većina nekadašnjih učesnika popularnih rijaliti formata, po izlasku u spoljni svijet, odluče da se posvete svojim profilima na društvenim mrežama, budući da je to dobra prilika za zaradu.

Filip Car, Dalila Dragojević, Miljana Kulić i mngogi drugi, nakon što su stekli popularnost u rijalitiju, započinjali bi borbe u TikTok mečevima.

180 eura za manje od sat vremena

"Ja sam prekjuče ušao, bio sam 43 minuta i zaradio sam 180 eura", ispričao je Golubović tokom jednog svog gostovanja u emisiji "Magazin In", pa dodao:

"To je kao da javno ideš na piće sa simpatizerom i on ti plaća piće", rekao je on.

Pogledajte fotografije Kristijana Golubovića:

20.000 eura za dvije godina

Mina Vrbaški je ističe da se ovaj "posao" zasniva na privlačenju ljudi sopstvenim ponašanjem.

"Ja sam za dvije godine podigla preko 20.000 eura. To je meč koji igraš sa ljudima, ti sa svojim ponašanjem kupiš druge ljude koji će da ti ubacaju novac", priznala je Mina u istoj emisiji.

Evo kako Mina izgleda:

Iako mnogo njih krije koliko zarađuju, nekolicina je javno progovorila o vrtoglavim iznosima. Kristijan Golubović je jedan od onih koji nema problem da priča o tome.

"Ja sam zaradila mnogo"

Ana Spasojević se pohvalila još većim iznosom, prošle godine u pomenutoj emisiji.

"Ja sam zaradila mnogo, preko 50.000 eura za pet godina. Ja nisam samo strimer, ja sam isto gifter, bacila sam oko 20.000 hiljada eura. Nekad je svađa, rasprava, nekada je samo izazov", ispričala je ona.

Dalila nedeljno uzme 10.000 eura

Lajvovi Dalile Dragojević ponekad traju i do 20 sati bez prekida. Na ovoj društvenoj mreži se neretko spekuliše o tome koliko zarađuje, a kako piše Republika, bivša rijaliti učesnica nedeljno zaradi više od 10.000 eura.

Izvor: Kurir/ MONDO