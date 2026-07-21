"Bilo je gusto, 1, 2 procenta": Željko Mitrović otkrio istinu o finalu Elite, pa najavio Elitu 10

Željko Mitrović otkrio detalje otvaranja nove sezone Elite, kojem će prisustvovati i ovogodišnja pobjednica, Stanija Dobrojević.

Izvor: Instagram printscreen

Juče je završena 9. sezona rijaliti programa Elita, u kojoj je trijumfovala Stanija Dobrojević. Drugo mjesto, uz nešto manji broj glasova, pripalo je Aneli Ahmić koja je osvojila 50.000 eura.

Stanija ja osvojila nagradu od 100.000 eura, a ovim povodom se oglasio i vlasnik Pinka Željko Mitrović, koji je čestitao Staniji prvo mjesto i najavio da će zajedno otvoriti jubilarnu 10. sezonu.

Mitrović je istakao da je jako zadovoljan ovom sezonom, i da je po rejtinzima ovo najuspješniji šou program svih vremena na ovim prostorima.

"Ukupno 20 milijardi pregleda samo na You Tube-u, bez ikakve sumnje najuspešniji. Bilo je gusto, jedan ili dva procenta, ali želim da čestitam Staniji na prvoj nagradi, koja nije ni mala. Ali ovo Staniji nije prvi rijaliti, ona je već puna iskustva, zna mnogo o svim socijalnim standardima i kretanjima unutar jedne tako hermetizovane grupe" rekao je Mitrović.

Mitrović je naveo da ne smatra da je Staniji bilo lako da učestvuje u rijalitiju, ali da joj se isplatilo.

"Ono što je važno, Stanija, kao pobjednik, samnom otvara Elitu 10, našu jubilarnu, i mislim najspektukularniju. Ono što smo spremili ne može niko ni u najluđim snovima da zamisli. Samo će nam možda trebati malo vremena i treninga, jer imamo nekoliko tačni i numera, ali ono što je ključno jeste da slijećemo. Kada sletimo, slijećemo u jedan robotizovani prostor gdje su Toša, Goša i njihovi roditelji Raša i Maša, koji su veliki roboti, viši od mene. U toj ukupnoj spektakularnoj atmosferi zajedno ćemo se popeti na binu i otvoriti nešto što niko ne očekuje, ni kada je sadržaj u pitanju, ni kada su učesnici u pitanju. Ona će biti sublimat najboljeg od svih prethodnih sezona i ubijeđen sam da ćemo i ovaj rekordni rezultat Elite 9 uspjeti da savladamo i da budemo još gledaniji, pogotovo što ćemo imati više učesnika iz regiona, iz zemalja bivše Jugoslavije. Iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, naravno i iz Srbije i Crne Gore. Vjerujem da smo na pragu najmoćnije sezone ikada i 5. septembra očekujemo spektakularno otvaranje" rekao je Mitrović.