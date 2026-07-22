"Ne podržavam ih, bili su najgori": Asminovi roditelji opleli po Maji, pa pali u zagrljaj Staniji Dobrojević

Mevlida i Mustafa Durdžić sumiraju utiske nakon finala, osvrćući se na uvrede Maje Marinković prema njihovom sinu Asminu.

Izvor: printcreen/youtube/Zadruga

Roditelji Asmina Durdžića, Mustafa i Mevlida, stigli su u Šimanovce. Sada su sumirali utiske nakon finala te progovorili o sinu Asminu i njegovoj vezi sa Majom.

Mevlida je rekla da Maji nikada neće oprostiti uvrede koje je za nju izgovorila.

"Ne znam šta da oprostim, neka Bog oprosti. To što je izgovorila,. Ja sam lijepo rekla i njoj i Asminu morate da poradite na sebi, da se liječite od takvih riječi jer to normalan čovjek ne može da razumije. Šta biste vi mislili o meni da ja njoj oprostim sada. Tu je bilo 10 mjeseci, ja nisam vidjela ništa lijepo i dobro sem svađe, tuđe, psovanja i vrijeđanja", rekla je, pa nastavila:

"Rekla sam da priča sa svojim tatom, da moraju da porade na sebi. Da upale telefone i vide šta su radili, pa onda da stanu pred nas.

Asminov otac istog je stava i istakao je da neće preći preko monstruoznih uvreda.

"Ja nisam bitan čovjek, ali Maja je svojim izjavama povredila sve očeve i ćerke. To svi osuđuju, kao i mene jer sam prešao preko tih izjava. Maju je njen tata sam ostavio tu, Asmin me je zamolio da ne pravim scene i ja sam to uradio. Ja nisam vrijeđao, niti ću, nisam takav čovjek."

Oni su sinoć odvezli Maju i Asmina u hotel.

"Pa nećemo ih ostaviti na ulici, naravno da smo ih ostavili u hotelu. Mi od Stanije nikada nismo čuli ružnu riječ. Jedino mi je teško bilo kada je tek ušla i rekla da je moj sin u Majamiju koristio nedozvoljene supstance. Ona mene nikada nije uvrijedila, uvek me pozdravljala. Htela sam da joj čestitam, rekla sam: 'Idem, ja sam svekrva', ali oni su rekli da ne idem. Mi smo jedini svekar i svekrva u svijetu gdje su nam snaje osvojile prvo i drugo mjesto", rekao je kroz osmeh Mustafa i dodao:

"Sve što je Maja rekla, Aneli je govorila još groznije stvari. To su stvari preko kojih se ne prelazi nikada i ja zato ni jednu ni drugu ne želim u porodici. Stanija ima specifičan, naš stari tradicionalni karakter iako je mnogi osuđuju. Zato mi osuđujemo Takija što je rekao da je bio sa njom jer znamo da to nije istina. Žao nam je što nam Stanija nije podarila unuku, to bi bila najlepša unuka na svijetu."

Podsjetimo, Maja se javno izvinila Asminovim roditeljima nakon ispadanja iz Elite.

"Taki je ljut na mene, nemam šta da mu kažem, imam prava. Želim da se izvinem i njemu i Asminovoj porodici. Izvinjavam im se za sve što sam izgovorila, oni to nisu zaslužili. U pravu su što su ljudi i imaju potpuno pravo da mi zamjere. Asmin i ja smo u svađi svašta izgovarali kako bi povrijedili jedno drugo. Oni to nisu zaslužili i to nije istina", rekla je Maja.

"Ja sam rekla da ne podržavam taj odnos. Želim joj svu sreću. Ti si mene psovala bolesnu, mi takve riječi ne upotrebljavamo. Želim ti da poradiš na sebi i da pronađeš sreću. Vas dvoje ne možete zajedno i ne možete jedno sa drugim. Vi ste bili najgori", rekla je Mevlida.

Izvor: Telegraf/ MONDO