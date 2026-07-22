Staniju sačekala tužba posle pobjede u "Eliti": Otkrila i kako je prošao susret s Asminovim roditeljima

Stanija Dobrojević podijelila je utiske nakon finala "Elite 9".

Izvor: printcreen/youtube/Zadruga

Stanija Dobrojević sumirala je utiske posle suprfinala Elite 9 i istakla da je ponosna na prvo mjesto i to što se bolje plasirala od bivšeg vjerenika i ljutih rivalki. Stanija je rekla da joj treba vrijeme da sumira utiske i da još uvijek nije odgovarala na poruke i čestitke.

Stanija se dotakla i emotivnog susreta sa Asminovim roditeljima - Mustafom i Mevlidom Durdžić.

"Pobjeda je moja, kruna je moja, slavlje je moje nakon ove muke protekle tri godine i četiri mjeseca. Prvo sam otišla sa mojima da proslavim i sama sa sobom da slavim to mi je najvažnije. Sve je bilo neizvesno. Najbitnija mi je bila ta moralna pobjeda i da ih sve ispratim Susret sa Mevlidom i Mustafom je prošao emotivno i dirljivo. Sve najlepše mislimo njima, ali naša priča je gotova. Njegovi roditelji su ljudi iz naroda i normalna porodica. Mevlida me je uvijek pitala: 'Kada će beba?'".

Kaže da je majka ponosna na pobjedu, ali da kritikuje njeno ponašanje u rijalitiju.

Evo kako je Stanija izgleda u finalu:

"Okej pobijedila sam, to je bitno i proslavljamo, ali me kritikuje. Ne može ona da shvati taj moj karakter i temperament kada sam počela sve da gazim", za tužbu koju je Uroš Stanić najavio kaže:

"Ma zabolje me, neka riješava to na sudu. Ja treniram boks i nisam incidentna. Čovek je išao za mnom, a ja tek ušla u rijaliti. Govorio mi je uvrede u lice, u sekundi sam prebacila i riješila."

Stanija je imala neprijatan susret sa nepoznatim muškarcem što su zabilježile naše kamere, a sada je otkrila pozadinu incidenta.

"Ne znam ko je on i šta je htio od mene. Izgleda da je drug Marka Markovića. Nema potrebe da mi prilazi i da mi se obraća. Ja sam Marka branila dok mene on nikada nije branio muški. On se ograđuje od mene, tako da sam i njega pustila niz vodu."

Izvor: Blic/ MONDO