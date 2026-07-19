Izbačena dan pred finale Elite 9: Takmičari zanijemeli kad je voditelj izgovorio ovo poznato ime

Odluka publike bila je presudna i dovela je do neočekivanih emocija pred sam kraj takmičenja.

Izvor: Youtube printscreen / Zadruga

Trka za finale se opasno zahuktava, a u Eliti 9 sinoć je došlo do neočekivanog izbacivanja koje je ostavilo sve stanare Bijele kuće u potpunom šoku. Mina Vrbaški je izbačena pred superfinale i osvojila je 24. mjesto.

Prvi koga je Milan Milošević podigao u Eliti bio je Nerio, koji je priznao da su glasači malo zakazali, ali je izrazio želju da uđe u superfinale i dodao da bi volio da ispadne posle Hane.

Sledeći na listi ugroženih bio je Janjuš, koji je istakao da ga voditelj podiže već treći put, ali da vjeruje da će njegovi glasači sigurno biti aktivni u ponedeljak. Na njegove riječi se ironično nadovezala Kačavenda poželevši mu prvo mjesto, usput komentarišući reakcije na njen klip o djeci.

Ugrožen je bio i Asmin Durdžić, koji je izjavio da su njegovi glasači zakazali jer "gledaju Mustafin stori", ali je samouvkereno poručio da ide u top 2.

Pored njih, Milan je podigao Matoru, Boginju (kojoj je ubrzo rečeno da sjedne) i Minu Vrbaški. Nakon što je Janjuš spušten, a Asmin i Matora proglašeni sigurnima, napetost je dostigla vrhunac.

Odluka publike: Mina Vrbaški osvojila 24. mjesto!

Nakon velike neizvesnosti, Milan Milošević je saopštio konačnu odluku publike – Bijelu kuću tik pred superfinale napušta Mina Vrbaški, koja je osvojila 24. mesto u Eliti 9. Ova odluka ostavila je njene cimere u potpunom šoku.

Pogledajte Minin izlazak iz Elite:

Mina Vrbaški izbačena iz Elite 9 Izvor: Youtube / Zadruga

Podsetimo, Elitu su dva dana pred finale napustili Bora Santana i Sara Stojanović, a Mina im se pridružila u sudiju:

(Blic / MONDO)