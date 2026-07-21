logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kako izgleda fatalna bivša Nikole Rokvića: Ostavio lepoticu, a dugo čuvao njene slike, ovako sad izgleda (Foto)

Kako izgleda fatalna bivša Nikole Rokvića: Ostavio lepoticu, a dugo čuvao njene slike, ovako sad izgleda (Foto)

Autor Jelena Sitarica
0

Danas uživaju u skladnom braku i važe za jedan od najstabilnijih parova na estradi, ali pre nego što je upoznao Bojanu Barović, srce Nikole Rokvića osvojila je druga žena. Njihova ljubavna priča trajala je dve godine i bila je puna uspona i padova.

Kako izgleda fatalna bivša Nikole Rokvića: Ostavio lepoticu, a dugo čuvao njene slike, ovako sad izg Izvor: Instagram/bojanabarovic

Brak pevača Nikole Rokvića i manekenka Bojane Barović važi za jedan od najskladnijih na javnoj sceni, a u odnos su uplovili još davne 2010. nakon što su se upoznali u rijalitiju "Survivor".

Na večnu ljubav zakleli su se 2016. godine, nakon čega su dobili i troje dece - ćerku Leonu, sina Simeona i najmlađu ćerku Angelinu.

No, mnogi su zaboravili da je Nikola pre Bojane voleo devojku za koju su mnogi mislili da će je odvesti pred oltar. Ipak, na ovaj odnos stavljena je tačka, a ona je nakon raskida nestala iz javnosti.

Izvor: Printscreen/Instagram

Reč je o bankarskoj službenici Uni Ćuk, a njihov odnos bio je okarakterisan kao buran. U jednom trenutku su se pojavili navodi da je par raskinuo zbog prevare, ali je Nikola to kasnije demantovao.

Izvor: Printscreen/Linkedin

Tokom odnosa koji je trajao oko dve godine, par je često raskidao i mirio se. Nikola je tada bio aktivan na društvenoj mreži Fejsbuk, a mnogi se sećaju da je na svom profilu dugo držao i fotografije sa Unom, iako je uplovio u vezu sa prelepom Bojanom.

- Sa svakom svojom bivšom devojkom ostao sam u dobrim odnosima i nikada mi nije bilo jasno zašto neki ljudi od raskida prave tešku filozofiju. Nismo neprijatelji, a i bili smo dugo zajedno. Oduvek sam bio veran, ne znam odakle potiču priče o mom neverstvu. Da se šaljivo izrazim - nisam ja Lesi koji se vraća kući, već sam uvek tu za svoju izabranicu - svojevremeno je pričao Rokvić o ljubavi sa Unom, a nakon raskida sa bankarskom službenicom dugo je uživao u samoći, sve dok u njegov život nije ušla ona prava - Bojana.

Pogledajte još fotografija bračnog para Rokvić:

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Rokvić bivša

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ