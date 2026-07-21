Kako izgleda fatalna bivša Nikole Rokvića: Ostavio lepoticu, a dugo čuvao njene slike, ovako sad izgleda (Foto)

Danas uživaju u skladnom braku i važe za jedan od najstabilnijih parova na estradi, ali pre nego što je upoznao Bojanu Barović, srce Nikole Rokvića osvojila je druga žena. Njihova ljubavna priča trajala je dve godine i bila je puna uspona i padova.

Izvor: Instagram/bojanabarovic

Brak pevača Nikole Rokvića i manekenka Bojane Barović važi za jedan od najskladnijih na javnoj sceni, a u odnos su uplovili još davne 2010. nakon što su se upoznali u rijalitiju "Survivor".

Na večnu ljubav zakleli su se 2016. godine, nakon čega su dobili i troje dece - ćerku Leonu, sina Simeona i najmlađu ćerku Angelinu.

No, mnogi su zaboravili da je Nikola pre Bojane voleo devojku za koju su mnogi mislili da će je odvesti pred oltar. Ipak, na ovaj odnos stavljena je tačka, a ona je nakon raskida nestala iz javnosti.

Izvor: Printscreen/Instagram

Reč je o bankarskoj službenici Uni Ćuk, a njihov odnos bio je okarakterisan kao buran. U jednom trenutku su se pojavili navodi da je par raskinuo zbog prevare, ali je Nikola to kasnije demantovao.

Izvor: Printscreen/Linkedin

Tokom odnosa koji je trajao oko dve godine, par je često raskidao i mirio se. Nikola je tada bio aktivan na društvenoj mreži Fejsbuk, a mnogi se sećaju da je na svom profilu dugo držao i fotografije sa Unom, iako je uplovio u vezu sa prelepom Bojanom.

- Sa svakom svojom bivšom devojkom ostao sam u dobrim odnosima i nikada mi nije bilo jasno zašto neki ljudi od raskida prave tešku filozofiju. Nismo neprijatelji, a i bili smo dugo zajedno. Oduvek sam bio veran, ne znam odakle potiču priče o mom neverstvu. Da se šaljivo izrazim - nisam ja Lesi koji se vraća kući, već sam uvek tu za svoju izabranicu - svojevremeno je pričao Rokvić o ljubavi sa Unom, a nakon raskida sa bankarskom službenicom dugo je uživao u samoći, sve dok u njegov život nije ušla ona prava - Bojana.

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