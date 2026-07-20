Američka vojska pokrenula je novi talas napada na Iran, dok je Donald Tramp poručio da su udari izvedeni "u čast" trojice nedavno poginulih američkih vojnika.

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Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je Iran "veoma žestoko" pogođen u najnovijim američkim napadima, dodajući da su udari izvedeni "u čast" trojice američkih vojnika poginulih prethodnih dana - dvojice u Jordanu i jednog u Iraku.

Američka Centralna komanda (Centcom) saopštila je rano jutros po lokalnom vremenu da je pokrenula "novi talas" napada, devetu noć zaredom, dok su se eksplozije čule širom Irana.

Sjedinjene Američke Države navele su da su gađale vojne objekte i komunikacione mreže kako bi dodatno smanjile sposobnost Teherana da napada brodove u Ormuskom moreuzu.

Iran tvrdi da je izveo "iznenadni napad"

Iran je saopštio da je odgovorio "iznenadnim napadom" u Siriji, kao i da je gađao američke avione na aerodromu Akaba u Jordanu.

Istovremeno su oružane snage Kuvajta saopštile da su presrele iranske dronove.

Iranska poluzvanična novinska agencija Tasnim objavila je da je u američkim napadima pogođeno nekoliko gradova, među kojima su Tabriz, Čabahar, Konarak, Bandar Mahšahr i Bandar Imam Homeini.

Eksplodirala dva naftna tankera

Iranski državni mediji izvestili su da su dva naftna tankera eksplodirala dok su pokušavala da pređu Ormuski moreuz.

Korpus garde Islamske revolucije (IRGC) saopštio je da su se tankeri kretali, kako je navedeno, "nebezbjednom i opasnom južnom rutom" kroz moreuz, nakon čega su "eksplodirali i bili zaustavljeni".

Američka Centralna komanda osporila je ove tvrdnje.

IRGC je upozorio da Ormuski moreuz "neće biti bezbjedan za transport petrohemijskih proizvoda, niti čak jedne kapi nafte i gasa" sve dok traju američki napadi. Najavljena je i "kaznena operacija" kao odgovor na nastavak udara.

Poginula trojica američkih vojnika

Sjedinjene Američke Države potvrdile su tokom vikenda da je jedan pripadnik njihovih oružanih snaga poginuo u iranskom napadu izvedenom u subotu na sjeveru Iraka.

Njegova smrt uslijedila je dan nakon napada na vojnu bazu u Jordanu, u kojem su poginula dvojica američkih vojnika, dok je još jedan prijavljen kao nestao.

Američke vlasti saopštile su da su pronađeni "neidentifikovani posmrtni ostaci" i da je u toku njihova identifikacija.

Vašington tvrdi da je i dalje otvoren za diplomatiju

Dok su tokom vikenda nastavljeni međusobni napadi SAD i Irana, američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da Vašington "uvek ostaje otvoren za diplomatsko rešenje".

On je poručio da "svijet mora da odluči da li će dozvoliti da jedan međunarodni plovni put bude pod kontrolom" Irana, optužujući Teheran da koristi ključnu pomorsku rutu kao sredstvo pritiska.

Njegove izjave uslijedile su nakon raspada preliminarnog sporazuma o prekidu sukoba, postignutog sredinom juna. Pregovori o trajnom miru gotovo da nisu napredovali otkako je Tramp 8. jula izjavio da je dogovor "završen".

(BBC/Mondo)