"Hoću odmah da idem kući": Lepi Mića bijesnio što je izbačen iz Elite, zamalo skandal u studiju (Video)

Lepi Mića ispadanje na dan finala nazvao poniženjem

Izvor: Pink / screenshot

Rijaliti veteran Lepi Mića zauzeo je 21. mjesto u superfinalnoj noći "Zadruge 9 Elite". Odmah po saznanju rezultata, on se uputio ka studiju gdje ga je dočekala voditeljka Ana Radulović, a njegov bijes i razočaranje bili su očigledni.

Lepi Mića je ušao u studio bijesan kao ris.

On je pred kamerama uživo priznao da se nikada u životu nije osjećao ovoliko poniženo, te da ovakav plasman od svojih glasača apsolutno nije očekivao.

Izvor: Pink

"Ispao sam u pola šest ujutru, a ko je unutra?"

Svoj bijes i ogromno ogorčenje rijaliti učesnik nije ni pokušavao da sakrije, već je odmah zatražio hitno napuštanje emisije kako bi otišao svojoj kući.

"Ovo je najveće poniženje za mene, doživio sam da me izbace u pola šest ujutru. Ostali su ljudi koji su motali kuglice za stolom, ovo je završena priča. Hoću da idem odmah kući " rekao je Mića vidno revoltiran nakon napuštanja Zadruge 9 Elite.

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(Blic, MONDO)