logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Hoću odmah da idem kući": Lepi Mića bijesnio što je izbačen iz Elite, zamalo skandal u studiju (Video)

"Hoću odmah da idem kući": Lepi Mića bijesnio što je izbačen iz Elite, zamalo skandal u studiju (Video)

Autor Dragana Tomašević
0

Lepi Mića ispadanje na dan finala nazvao poniženjem

Lepi Mića bijesnio što je izbačen iz Elite, zamalo skandal u studiju Izvor: Pink / screenshot

Rijaliti veteran Lepi Mića zauzeo je 21. mjesto u superfinalnoj noći "Zadruge 9 Elite". Odmah po saznanju rezultata, on se uputio ka studiju gdje ga je dočekala voditeljka Ana Radulović, a njegov bijes i razočaranje bili su očigledni.

Lepi Mića je ušao u studio bijesan kao ris.

On je pred kamerama uživo priznao da se nikada u životu nije osjećao ovoliko poniženo, te da ovakav plasman od svojih glasača apsolutno nije očekivao.

Izvor: Pink

"Ispao sam u pola šest ujutru, a ko je unutra?"

Svoj bijes i ogromno ogorčenje rijaliti učesnik nije ni pokušavao da sakrije, već je odmah zatražio hitno napuštanje emisije kako bi otišao svojoj kući.

"Ovo je najveće poniženje za mene, doživio sam da me izbace u pola šest ujutru. Ostali su ljudi koji su motali kuglice za stolom, ovo je završena priča. Hoću da idem odmah kući " rekao je Mića vidno revoltiran nakon napuštanja Zadruge 9 Elite.

Pogledajte:

(Blic, MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Lepi mića Elita

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ