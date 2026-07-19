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Nekoliko dana nakon smrtnog slučaja Kajli Džener snimljena na finalu Mundijala: Influenserka uhvaćena sa dečkom

Nekoliko dana nakon smrtnog slučaja Kajli Džener snimljena na finalu Mundijala: Influenserka uhvaćena sa dečkom

Autor Ana Živančević
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Nekoliko dana nakon smrti bake, Kajli Džener snimljena je na finalu Mundijala sa dečkom Timotijem Šalameom.

Nekoliko dana nakon smrtnog slučaja Kajli Džener snimljena na finalu Mundijala: Influenserka uhvaćen Izvor: Instagram printscreen/x/timothée chalamet nation

Pored muzičkih zvijezda koje su pjevale na zatvaranju Mundijala, svi na stadionu su gledali u jedan poznati par. Glumac Timoti Šalame i rijaliti zvezda Kajli Džener došli su zajedno da gledaju finale između Argentine i Španije.

Pogledajte fotografije Kajli Džener:

Sve vrijeme je nosila velike crne naočare i bila je obučena u crninu. Razlog za to je smrt u njenoj porodici koja joj se desila prije samo nekoliko dana.

Naime, Kajli je preminula baka Meri Džo, koju su svi u porodici zvali Em-Džej. Imala je 90 godina i već duže vrijeme bila je bolesna. Kajli je bila veoma vezana za nju i ova smrt ju je potpuno slomila.

Ipak, odlučila je da dođe na utakmicu kako bi bila sa svojim dečkom, ali je zbog žalosti bila veoma ozbiljna. Timoti se trudio da bude uz nju sve vrijeme i da je zaštiti od nasrtljivih fotografa na stadionu.

Pogledajte fotografije Timotija i Kajli:

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Tagovi

Kajli Džener svjetsko prvenstvo

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