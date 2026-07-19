"Vojin mi ispravlja leskovački akcenat kad se raspravljamo": Sloboda Mićalović otkrila šok detalje braka

Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković uživaju u skladnom braku već 18 godina.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Glumica Sloboda Mićalović i njen suprug, kolega Vojin Ćetković, već 18 godina uživaju u skladnom braku, a detalje privatnog života uglavnom čuvaju daleko od očiju javnosti.

Ipak, Sloboda je svojevremeno otkrila kako izgledaju njihovi trenuci nesuglasica i priznala da su, kao i svaki drugi par, skloni raspravama.

Pogledajte njihove fotografije:

„Kada mi nije sve po volji, čuju se akcenti koji su drugačiji i kratki. Kada se Vojin i ja raspravljamo, on mi ispravi akcenat. U Beogradu sam više nego u Leskovcu i sada sam najgora varijanta jer malo govorim kako treba, malo sa tim leskovačkim akcentom“, ispričala je Sloboda svojevremeno za domaće medije.

Sloboda je ranije govorila i o tome da razliku od deset godina između nje i Vojina ne vidi kao prepreku, već kao prednost u njihovom odnosu.

Pogledajte fotografije Slobode Mićalović:

Kako je istakla, njih dvoje su složni i kada je riječ o vaspitanju njihovih kćerki, dvojajčanih bliznakinja Mile i Vere, piše Telegraf.

„Desetogodišnja razlika između mene i Vojina je prednost, to sam znala od rane mladosti zato što sam odrastala pored bake i djeda između kojih je ista razlika u godinama. Nas dvoje smo svjesni da imati kćerke bliznakinje znači da moramo da budemo strogi, da su one mala vojska koja treba da bude poslušna“, rekla je glumica.