Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković uživaju u skladnom braku već 18 godina.
Glumica Sloboda Mićalović i njen suprug, kolega Vojin Ćetković, već 18 godina uživaju u skladnom braku, a detalje privatnog života uglavnom čuvaju daleko od očiju javnosti.
Ipak, Sloboda je svojevremeno otkrila kako izgledaju njihovi trenuci nesuglasica i priznala da su, kao i svaki drugi par, skloni raspravama.
Pogledajte njihove fotografije:
"Vojin mi ispravlja leskovački akcenat kad se raspravljamo": Sloboda Mićalović otkrila šok detalje braka
„Kada mi nije sve po volji, čuju se akcenti koji su drugačiji i kratki. Kada se Vojin i ja raspravljamo, on mi ispravi akcenat. U Beogradu sam više nego u Leskovcu i sada sam najgora varijanta jer malo govorim kako treba, malo sa tim leskovačkim akcentom“, ispričala je Sloboda svojevremeno za domaće medije.
Sloboda je ranije govorila i o tome da razliku od deset godina između nje i Vojina ne vidi kao prepreku, već kao prednost u njihovom odnosu.
Pogledajte fotografije Slobode Mićalović:
"Vojin mi ispravlja leskovački akcenat kad se raspravljamo": Sloboda Mićalović otkrila šok detalje braka
Kako je istakla, njih dvoje su složni i kada je riječ o vaspitanju njihovih kćerki, dvojajčanih bliznakinja Mile i Vere, piše Telegraf.
„Desetogodišnja razlika između mene i Vojina je prednost, to sam znala od rane mladosti zato što sam odrastala pored bake i djeda između kojih je ista razlika u godinama. Nas dvoje smo svjesni da imati kćerke bliznakinje znači da moramo da budemo strogi, da su one mala vojska koja treba da bude poslušna“, rekla je glumica.
"Vojin mi ispravlja leskovački akcenat kad se raspravljamo": Sloboda Mićalović otkrila šok detalje braka