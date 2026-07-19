Darko Lazić otkrio ko mu je najlepša pevačica na estradi: Iznenadio sve izborom "bez konkurencije je"

Mnogi su mislili da će Lazić izdvojiti neku mladu koleginicu, a on je sve iznenadio.

Izvor: MONDO

Darko Lazić je bez ustručavanja tokom jednog gostovanja istakao ime žene koja je za njega od samog početka sinonim za savršenstvo. Svoj stav o njenoj neprolaznoj lepoti i harizmi čvrsto brani i danas, pokazujući da je ostao dosledan svom ukusu i godinama kasnije.

" Za mene je oduvek bila najlepša Zlata Petrović", otkrio je Lazić jednom prilikom u emisiji Ami G show, a potom sa osmehom dodao:

"Tako da eto, oprostite! (smeh), ali tako je i dan danas, Zlata je prelepa žena!"

Darko je nedavno istakao da je svestan da će mu ova godina biti teška, ali da je zarad porodice spreman na to.

"Supruga utiče jako dobro na mene, vodi računa o meni. Džabe trud, da ja to ne želim, ali lepo se osećam i sviđa mi se to. Sazreo sam odavno, ali sam se malo pravio lud", rekao je i dodao:

"Krenuo sam posle godinu i po dana da treniram. Mnogo toga sam promenio, o tome ću pričati u nekom narednom periodu. Godina će biti jako teška za mene i psihički i fizički, ali isplivaću zbog mog zdravlja, i moje dece i cele porodice. Vraćam se na starog Darka kakvog je narod voleo, onog pravog Darka", rekao je on.

Evo kako Darko vežba sa suprugom Kaćom:

"Sada kada vidim mlađe kolege kako žive, vidim svoje greške, posavetujem ih, ali ne slušaju. Kao: 'Ti ćeš da mi pričaš?', ali sve je to život, dođe trenutak kada se opametiš i kažeš da je dosta."

A evo šta je o Darkovoj promeni rekla Kaća: "Darko više nije ista osoba": Lazićeva žena na ivici suza javno o svemu, dotakla se i napada na folkera

(Telegraf / MONDO)