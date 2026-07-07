Darko Lazić se oglasio o uhapšenoj starleti: Pričalo se da su posle nastupa završili u hotelu, a evo šta kaže pevač

Darko Lazić reagovao zbog navoda da je starleta Laura Prgomet bila na njegovom nastupu, a potom i u hotelu

Izvor: Instagram

Darko Lazić tvrdi da ne poznaje Lauru Prgomet kojoj je nakon incidenta u Dubrovniku određen pritvor od 30 dana.

Pjevač se preko svog PR tima oglasio se nakon što su se u javnosti pojavile spekulacije o njegovoj navodnoj povezanosti sa starletom. Nakon što je pjevač završio nastup u Dubrovniku, njih dvoje su, kako prenose naši izvori iz Hrvatske, otišli do jednog hotela.

Prema tvrdnjama Kurirovog izvora, atmosfera na koncertu bila je izuzetno vesela, a Laura je bila među najraspoloženijim gostima. Svedoci tvrde da je nakon završetka nastupa nastavila druženje sa pjevačem.

Lazić je sada kategorično negirao da poznaje Prgomet i odbacio sve navode koji ga dovode u vezu sa njom.

- Tu djevojku ne poznajem, prvi put je vidim - kratko je rekao Darko Lazić za Kurir.

Određen pritvor od mjesec dana

Zvezdi rijaliti šoua "Gospodin savršeni" određen je pritvor u trajanju od mjesec dana nakon incidenta koji je izazvala u kafiću "Brazil" u dubrovačkom naselju Lapad.

Ovu informaciju za Dubrovački dnevnik potvrdio je portparol Županijskog suda u Dubrovniku Pero Miloglav, koji je rekao da je sudija za prethodni postupak prihvatio predlog Opštinskog državnog tužilaštva i odredio joj pritvor zbog sumnje da je počinila dva krivična djela napada na službeno lice.

Laura je prilikom privođenja fizički nasrnula na jednog policajca, koji nije povrijeđen, kao i na policajku kojoj je tom prilikom nanijela lakše tjelesne povrede.