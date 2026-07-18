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Ognjen Amidžić iznajmio privatni avion za suprugu i ćerku: Mina se pohvalila luksuzom i oduševila pratioce

Ognjen Amidžić iznajmio privatni avion za suprugu i ćerku: Mina se pohvalila luksuzom i oduševila pratioce

Autor Ana Živančević
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Ognjen Amidžić iznenadio suprugu i ćerku privatnim avionom za njihov prvi let.

Ognjen Amidžić iznajmio privatni avion za suprugu i ćerku Izvor: instagram/printscreen/callmenaumi

Poznati voditelj Ognjen Amidžić iznenadio je suprugu Minu i ćerku Lolu iznajmivši privatni avion za njihovo putovanje.

Mina je svoje oduševljenje odmah podijelila sa pratiocima na mrežama, otkrivši tom prilikom da je djevojčici ovo prvi let u životu. Uz kadrove iz aviona, voditeljeva supruga se našalila da je Ognjen ovim gestom postavio izuzetno visoke standarde za sva naredna putovanja, a njena objava brzo je izazvala brojne reakcije na Instagramu.

Pogledajte njihove fotografije:

"Tata je postavio visoke standarde, puno sreće želim muškarcu kojeg ona jednog dana odabere", napisala je Mina.

Mina je inače veoma aktivna na mrežama gdje pratiocima često pokazuje kako izgleda njihova svakodnevica. Zanimljiv detalj u vezi sa ovim parom jeste to da se njihove porodice poznaju odavno. Kako prenosi portal Pink, Ognjenov otac je svojevremeno bio razredni starešina Mininoj majci, o čemu je voditelj ranije i sam javno pričao.

"Ispostavilo se da moj tata bio razredni Mininoj mami. Kad je moj tata završio fakultet sa 24 godine, poslali su ga u Šabačku gimnaziju da predaje istoriju. U prvom odeljenju u kom je bio razredni bila je Minina mama, koja je u tom trenutku mlađa od njega šest godina", ispričao je nedavno Ognjen.

Pogledajte Minine fotografije:

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Tagovi

Ognjen Amidžić Mina Naumović privatni avion

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