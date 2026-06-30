Sve je počelo nakon što je na svom profilu prikazala razmišljanje o važnosti porodice

Izvor: instagram/printscreen/callmenaumi

Voditelj Ognjen Amidžić i njegova izabranica Mina Naumović započeli su svoju romansu nakon njegovog razvoda, a danas imaju dvoje djece.

Iako uživaju u odnosu, Mina se često suočava sa negativnim komentarima i osudama na račun svog odnosa sa voditeljem, pa je svojevremeno na Instagramu objavila poruke koje dobija. Mina je tada odlučila da javno pokaže kakve uvrede dobija na društvenim mrežama. Sve je počelo nakon što je na svom profilu prikazala razmišljanje o važnosti porodice, napisavši:

"To što ponesemo iz kuće, to nam je. Sve je posle kroz život samo nadgradnja. Srećna sam i zahvalna što bolje temelje nisam mogla imati."

Vidi opis "Mama te je naučila da rasturaš tuđe brakove" Supruga Ognjena Amidžića oštro reagovala nakon jezivih uvreda Ognjen Amidžić 50 rođendan Mina Naumović i deca Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen/ ognjenamidzic Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Instagram printscreen / callmenaumi Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Instagram printscreen / callmenaumi Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Instagram/callmenaumi Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Instagram printscreen / callmenaumi Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Instagram/callmenaumi/Printscreen Br. slika: 6 6 / 6 AD



"Bravo za roditelje i vaspitanje"

Na ovu objavu brzo su uslijedile grube riječi jednog nepoznatog pratioca koji ju je oštro napao. Uvredljiva poruka koju je dobila glasila je:

"Lijepo te je mama naučila da rasturaš tuđe brakove, zavodiš i otimaš tuđe muževe i oca djetetu, svaka čast. Bravo za roditelje i vaspitanje".

Supruga Ognjena Amidžića nije ostala dužna, već je uvredu javno prikazala i brutalno odbrusila.

- Molim vas da ne preskačete terapije i da mi se skinete sa vrata.