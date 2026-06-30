logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Mama te je naučila da rasturaš tuđe brakove" Supruga Ognjena Amidžića oštro reagovala nakon jezivih uvreda

"Mama te je naučila da rasturaš tuđe brakove" Supruga Ognjena Amidžića oštro reagovala nakon jezivih uvreda

Autor Dragana Tomašević
0

Sve je počelo nakon što je na svom profilu prikazala razmišljanje o važnosti porodice

Supruga Ognjena Amidžića oštro reagovala nakon jezivih uvreda Izvor: instagram/printscreen/callmenaumi

Voditelj Ognjen Amidžić i njegova izabranica Mina Naumović započeli su svoju romansu nakon njegovog razvoda, a danas imaju dvoje djece.

Iako uživaju u odnosu, Mina se često suočava sa negativnim komentarima i osudama na račun svog odnosa sa voditeljem, pa je svojevremeno na Instagramu objavila poruke koje dobija. Mina je tada odlučila da javno pokaže kakve uvrede dobija na društvenim mrežama. Sve je počelo nakon što je na svom profilu prikazala razmišljanje o važnosti porodice, napisavši:

"To što ponesemo iz kuće, to nam je. Sve je posle kroz život samo nadgradnja. Srećna sam i zahvalna što bolje temelje nisam mogla imati."


"Bravo za roditelje i vaspitanje"

Na ovu objavu brzo su uslijedile grube riječi jednog nepoznatog pratioca koji ju je oštro napao. Uvredljiva poruka koju je dobila glasila je:

"Lijepo te je mama naučila da rasturaš tuđe brakove, zavodiš i otimaš tuđe muževe i oca djetetu, svaka čast. Bravo za roditelje i vaspitanje".

Supruga Ognjena Amidžića nije ostala dužna, već je uvredu javno prikazala i brutalno odbrusila.

- Molim vas da ne preskačete terapije i da mi se skinete sa vrata.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Mina Naumović Ognjen Amidžić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ