Velika tuga u domu Ljubomira Bandovića: Glumac se potresnim riječima oprostio od važnog člana porodice

Otac cijenjenog glumca Ljubomira Bandovića, preminuo je u 73. godini života. Glumac se stihovima oprostio od njega, podijelivši veliku bol nakon gubitka.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Otac cijenjenog glumca Ljubomira Bandovića, preminuo je prije šest dana u 73. godini života.

Glumac se stihovima oprostio od njega, podijelivši veliku bol nakon gubitka:

„Tata... Vaspitanje. Pa kaže: ‘Poštenje.’ Šta to znači? To znači odanost, a odanost je skupa. Potrošačka korpa, ispovijest krupna. Pitaš me ti, prije neki dan, koliko treba piletu. Ja ne kontam. Dokle da se izleže? Šta buncaš, kojem piletu? Bilo kojem. Koliko mu treba? Ne znam, rekoh. Koliko god mu treba. Eto vidiš, sine, i sa neba ti u rebra. I volim što si volio da se smiješ.“

– Radonja Rajo Bandović

24.02.1953. – 10.07.2026.

O porodici govorio samo jednom

Glumac, koji o privatnom životu rijetko govori, o svojoj porodici i uspomenama iz djetinjstva govorio je samo jednom.

„Mama i tata su radili u fabrici 'Koštana', pravili su cipele i dobijali karte za pozorište. Ali nijesu išli. Ne idu ni danas, ne gledaju ni mene. Brat i ja smo išli u pozorište. Kada sam sa deset godina gledao predstavu 'Moj tata, socijalistički kulak' Kraljevačkog pozorišta, shvatio sam da je jedino što želim da budem – glumac. Uvidio sam da, ako postoji način da stvaraš svoju stvarnost, onda je to umjetnost kojom želim da se bavim“, ispričao je.