"I dalje isplaćujem dug od 500.000 €": Glumac pio 2 litre alkohola dnevno, iskreno o agoniji kroz koju je prošao

Poznati glumac Tihomir Stanić otkrio je kako je prevazišao zavisnost od alkohola i koliko mu je to promijenilo život.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Brojne javne ličnosti su se tokom života borile sa zavisnostima, a naročito sa problemom alkoholizma, sa čim se u koštac uhvatio i poznati glumac Tihomir Stanić. On nikada nije skrivao svoju tešku bitku sa ovim porokom, pa je u jednoj ispovijesti otvoreno priznao da je u najmračnijim trenucima konzumirao zastrašujuće količine alkoholnih pića na dnevnom nivou.

O svom problemu, glumac je rekao sledeće:

"Ja sam pio mnogo i neumjereno. Srećom, prestao sam u 42. godini, zato to nije uzelo toliko maha. Nije se toliko vidjelo, jer kada je čovjek mlad on podnese i razne druge teskobe, a ne samo alkohol. Prestao sam da pijem 1. aprila 2002. godine, znači, ne pijem već 20 godina. Ranije sam rekao da neću piti 18 godina, dok ne postanem punoljetan, trijezan, ali kad je došla ta 18. godina, nije mi palo na um da nastavim. Ja pričam mnogo o tome i svi mi kažu nemoj, ali ja i dalje pričam zato što mislim i vidio sam nekoliko primjera da mogu da utičem na ljude. Pričati o tome, utiče pozitivno na ljude da se oslobode tog zla, koje se zove alkohol", rekao je jednom prilikom glumac.

"Ja sam od ranog djetinjstva pio"

Ono što je posebno frapiralo javnost jeste Stanićevo priznanje da je njegov kontakt sa čašicom počeo dok je još bio dječak.

Kako sam tvrdi, na to je u velikoj meri uticalo njegovo okruženje:

"Ja sam od ranog djetinjstva pio. To je takvo okruženje, moj otac je mnogo pio, moj stric je pio, svi su mi govorili, nemoj toliko, jer ja kad sam krenuo da pijem, ja sam pio 2 litra žestine svaki dan i nije bilo pitanje nemoj da piješ, nego nemoj toliko. Mi kao društvo i kao narod, smo skloni da zaboravimo kakav je to otrov i koliko je to štetno i koliko alkohol zla nanosi porodicama. To da neko može dobro popiti smatramo vrlinom i ja sam se ponosio time. Dvije godine pošto sam prestao da pijem tek sam vidio neke benefite od toga. Imao sam ogromnu snagu, u tome što sam se u raznim situacijama hrabrio rečenicom 'čekaj, ti si uspio da prestaneš da piješ', da li je to čudo, jeste, pa ti možeš da radiš čuda. Ljudima bih posavjetovao da slušaju djecu. Ja sam toliko stvari naučio od djece."

Vidi opis "I dalje isplaćujem dug od 500.000 €": Glumac pio 2 litre alkohola dnevno, iskreno o agoniji kroz koju je prošao 17.11.1960. Tihomir Stanić Tihomir Stanić Tihomir Stanić - 17. 11. 1960. Tihomir Stanić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/U.Arsić Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: PROMO Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Mondo/Goran Sivački Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 9 9 / 9 AD

Osim što se izborio sa teškom zavisnošću, Tihomir Stanić se našao i u ozbiljnom poslovnom i finansijskom ambisu nakon što se 2008. godine oprobao kao producent. Njegov izlet u producentske vode nije bio proslavljen, usljed čega je upao u nezapamćene dugove.

"Ostao sam dužan pola miliona eura"

Ovom teškom periodu i sumi koju duguje, Stanić je svojevremeno ispričao:

"Još uvijek se nisam riješio dugova. To je ogroman novac. Ja sam ostao dužan pola miliona eura. To je veliki splet okolnosti. Neki ljudi za koje sam mislio da će mi pomoći finansijski to nisu učinili, ne ljutim se ja ni na koga, bilo prošlo. Srećom sam još uvijek aktivan i mogu da radim i vraćam te dugove. Vratio sam dobar dio, još 30 posto je ostalo. Pomislim nekad, da nisam bio toliko dužan, ne bih sada bio ovako popularan jer ne bih ovoliko radio", rekao je svojevremeno on za Unu."

Izvor: Blic/ MONDO