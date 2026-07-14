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Glumac bira vjenčanicu sa 23 godine mlađom vjerenicom: Stariji je od njenog oca, a evo šta nju najviše brine

Glumac bira vjenčanicu sa 23 godine mlađom vjerenicom: Stariji je od njenog oca, a evo šta nju najviše brine

Autor Marina Cvetković
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Glumac Vahidin Prelić i njegova znatno mlađa vjerenica Bojana biraju vjenčanicu zajedno, a uprkos porodičnom protivljenju pripreme za vjenčanje su uveliko u toku.

Glumac bira vjenčanicu sa 23 godine mlađom vjerenicom Izvor: Pritnscreen/Instagram

Glumac Vahidin Prelić (52) i njegova tri decenije mlađa izabranica Bojana (23) nedavno su krunisali svoju ljubav vjeridbom, a buduća mlada je sada sa javnošću podelila prve detalje o predstojećem vjenčanju.

Ona je objavila video iz salona vjenčanica koji otkriva da joj u potrazi za idealnom haljinom društvo pravi upravo njen budući suprug. Iako se dugo pitala da li je dobra ideja da Vahidin vidi njenu toaletu prije samog dana vjenčanja, par je na kraju odlučio da zajednički donese ovu važnu odluku.

Prije nego što je prelomila, Bojana se putem društvenih mreža konsultovala sa svojim pratiocima kako bi razriješila ovu dilemu.

"Imali neka da se udala da ju je suprug vidio prije vjenčanja u vjenčanici i da se ništa loše nije desilo, jer ja ne znam na koji način da izaberem vjenčanicu i ne znam šta želim, ali apsolutno znam da želim da pitam svog budućeg supruga za mišljenje?" - zapitala se ona u svojoj objavi na Instagramu.

Pogledajte u galeriji njihove zajedničke fotografije:

Porodični sukob

Pored svadbenih priprema, Bojana je nedavno otvoreno govorila o ozbiljnim izazovima sa kojima se suočava unutar sopstvene porodice zbog izbora partnera. Njeni roditelji teško prihvataju vezu sa glumcem, a situaciju dodatno komplikuju predrasude.

"Otac ne može da razumije kako se osjećam. Ne biste vjerovali, ali ispostavlja se da je veći problem to što on ne jede svinjetinu i što je on musliman" - ispričala je Bojana tokom gostovanja u podkastu "Oslobođenje".

Sa druge strane, poznati glumac se osvrnuo na činjenicu da je po godinama stariji čak i od njenih roditelja.

"Stariji sam. Godinu dana, od mame tri" - nadovezao se on u istoj emisiji.

Bojana je rekla da se trudi da razumije reakciju svojih roditelja.

- Studiram psihologiju i stvarno se trudim da razumijem drugu stranu. Nekada mi to ne ide u korist jer onda previše popuštam. Nisam očekivala da budu super, da budu oduševljeni, ali sam negde očekivala da me vole, da sam njihovo dijete - poručila je u pomenutom podkastu Bojana.

Tagovi

Vahidin Prelić glumac vjerenica

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