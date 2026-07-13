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Preminuo Sem Nil: Svijet šokiran odlaskom legende iz filma "Park iz doba Jure"

Preminuo Sem Nil: Svijet šokiran odlaskom legende iz filma "Park iz doba Jure"

Autor Ana Živančević
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Preminuo je Sem Nil, legendarni glumac poznat po ulozi dr Alana Granta u franšizi "Park iz doba Jure".

Preminuo Sem Nil Izvor: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia

Glumačka legenda i zvezda franšize "Park iz doba Jure", Sem Nil, preminuo je u 78. godini. Vijest o odlasku čuvenog novozelandskog glumca, koji je svjetsku slavu stekao ulogom paleontologa dr Alana Granta, potvrdila je njegova porodica u ponedeljak preko društvenih mreža, prenosi Independent.

"Sem je bio okružen porodicom i preminuo je s dostojanstvom koje je karakterisalo cio njegov život. Gubitak je bio iznenadan i neočekivan. Oni bi željeli da izraze svoju najdublju zahvalnost osoblju privatne bolnice Sveti Vinsent za njihovu nevjerovatnu njegu. Više detalja će biti podijeljeno kasnije, ali za sada, u ime porodice, molimo vas da poštujete njihovu privatnost dok prolaze kroz ovaj nemjerljivi gubitak", dodaje se.

Rođen 1947. godine u Sjevernoj Irskoj, Nil je emigrirao na Novi Zeland kada je imao 7 godina. Njegova porodica se naselila u Danidinu na Južnom ostrvu, a on je poslat u internat u Krajstčerču. Nakon fakulteta, dobio je glavnu ulogu u filmu "Uspavani psi" iz 1977. godine, što je bio prvi igrani film snimljen na Novom Zelandu posle više od jedne decenije.

Nilove ostale filmske uloge uključivale su i sovjetskog oficira na podmornici, koji upečatljivo sanja o domu u Montani u filmu "Lov na Crveni oktobar", kao i istražitelja u filmu "U čeljustima ludila" reditelja Džona Karpentera.

Na malim ekranima, Nil je igrao zlonamjernog Čestera Kembela u seriji "Birmingemska banda"  i Tomasa Džefersona u četvoročasovnoj miniseriji mreže CBS "Sali Hemings: Američka tragedija".

Na platformi Apple TV+ glumio je u seriji "Invazija", gde je tumačio lik šerifa iz Oklahome, Džona Bela Tajsona — čovjeka na zalasku karijere koji traga za svojom svrhom. Tokom 2024. godine igrao je pored Anet Bening u seriji "Jabuke nikada ne padaju") na striming servisu Peacock.

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Sem Nil glumac preminuo

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