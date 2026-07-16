Jedina fotografija trudne Anastasije: Probala da sakrije stomak, ovo je ipak odalo (Foto)

Nakon što se povukla iz javnosti, i smanjila oglašavanje na mrežama, osvanula je fotka sa proslave rođendana poznatog frizera koja je pokrenula lavinu komentara.

Izvor: Instagram printscreen / anastasijaraznatovic

Anastasija Ražnatović drastično je smanjila aktivnost na mrežama poslednjih meseci, a sada je jasno i zašto - ona je na svet sinoć donela prvo dete sa suprugom Nemanjom Gudeljom, i uspela je da trudnoću vešto sakrije o javnosti.

Ipak, iako je retko objavljivala slike, pojedinim objavama zagolicala je znatiželju pratilaca, kao kada je krajem prošle godine objavila zanimljiv reel na Instagram storiju na kom se vidi snimak borbe i reči:

"Taman kada sam mislila da Bog neće uslišiti moje molitve, u najmračnijem času vera postaje tvoj najjači saveznik".

Izvor: raznatovicanastasija/instagram

Iako je Anastasija i ranije delila ovakve objave, sada je sve dobilo drugačiju poleđinu nakon što su njeni fanovi posumnjali da je pevačica u blagoslovenom stanju.

Jedina fotografija tokom trudnoće

Sve je pokrenula fotografija sa proslave rođendana poznatog frizera Stevana Radivojevića koji je blizak prijatelj Ražnatovića. Anastasija se sve vreme sklanjala od kamera, te čak nije želela ni da pozira pred okupljenim novinarima, no, kasnije je ipak osvanula jedna fotografija.

Ono što su pratioci odmah primetili bilo je da pevačica krije stomak jaknom, a mnogi su komentarisali na mrežama donji deo stomaka koji se činio obliji.

Pogledajte:

Kako je Anastasija poznata po izrazito vitkoj liniji, nije trebalo mnogo da se pokrenu priče o trudnoći.

Pogledajte kako inače pevačica izgleda:

Nemanja Gudelj je ponosno objavio i prvu sliku sina iz porodilišta, kojem su dali ime moćne simbolike - Ilijan.

Izvor: Instagram printscreen / nemanjagudelj