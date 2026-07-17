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Veljko i Bogdana stigli u Španiju kod Anastasije i Gudelja: Isplivao snimak iz kabrioleta

Veljko i Bogdana stigli u Španiju kod Anastasije i Gudelja: Isplivao snimak iz kabrioleta

Autor Dragana Tomašević
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Veljko i Bogdana Ražnatović sijaju od sreće zbog rođenja Ilijana

Veljko i Bogdana stigli u Španiju kod Anastasije i Gudelja: Isplivao snimak iz kabrioleta Izvor: Instagram printscreen / bogdanaraznatoviiic

Nakon vijesti da se Anastasija Ražnatović porodila u privatnoj bolnici u Sevilji i na svijet donijela dječaka Ilijana, njen rođeni brat Veljko i snajka Bogdana odmah su spakovali kofere i otputovali u Španiju.

Novopečeni ujak i njegova prelijepa supruga nisu gubili vrijeme, već su se odmah po dolasku oglasili na društvenim mrežama i pokazali kako uživaju pod vrelim španskim suncem.

Bogdana je podijelila hit snimak iz kabrioleta na kojem blista u atraktivnom plavo-bijelom ljetnjem izdanju sa modernim naočarima za sunce.

Pored nje, Veljko je sa osmjehom na licu i tamnim naočarima šmekerski uživao u vožnji, vidno raspoložen zbog dolaska novog člana porodice.

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Tagovi

Veljko Ražnatović bogdana ražnatović Anastasija Ražnatović dijete

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