Ova pjevačica je bila najbogatija na Balkanu, pa završila kao beskućnica: Od očevih miliona ostalo joj samo 1.000 €

Dunja Ilić govorila je o svemu što je uslijedilo nakon bankrota oca

Izvor: Instagram printscreen/la_hiena_999

Domaća javnost upoznala je Dunju Ilić prije skoro deceniju i po, kada je estradnu scenu uzdrmala hitovima poput provokativne pjesme "Šefica podzemlja". Mediji su je u to vrijeme predstavljali kao najbogatiju pjevačicu na našim prostorima, djevojku koja je kao ćerka milionera odrastala u nezamislivom luksuzu. Međutim, preko noći, sve se okrenulo.

Nakon što je njen otac bankrotirao, glamurozni život na visokoj nozi zamenila je surova realnost. Porodica je bila prinuđena da se preseli u Mionicu i suoči sa nemaštinom. Nagli prelazak iz ekstremnog bogatstva u siromaštvo, praćen lošim životnim odlukama i borbom sa teškim porocima, odveo je nekadašnju zvijezdu u potpunu krajnost - do trenutka kada je ostala bez krova nad glavom i iskusila život na ulici.

- Javnosti je poznato da sam odrastala kao dijete milionera. Na moju veliku žalost. To kažem jer smatram da je očev novac mnogo više uzeo nego dao. Nakon života na visokoj nozi, otac je bankrotirao. To je bio trenutak kada smo počeli da živimo i u jednoj kolibi u Mionici, koja je imala zemljano kupatilo, miševe. Nismo imali valjane zidove, cijevi su se ledile. To je bio život na ivici. Ta dva mjeseca smo živjeli u nehumanim uslovima i bilo je strašno. Spasilo nas je to što sam bila dobra kuvarica.

Nasledila samo 1.000 eura

Nakon očeve smrti, pjevačicino nasledstvo bilo je izuzetno skromno, s obzirom na to da je on poslednje dane proveo živeći od invalidske penzije i rasprodajući preostalu imovinu, uključujući i porodičnu kuću i kolibu u Mionici.

- Moje nasledstvo je bilo 1.000 eura. Eto. To je sledovalo meni, pa sam to i uzela.

Borba sa porocima

Podsetimo, pevačica je ranije govorila o problemima koje je imala u mladosti, prije svega porocima.

- Probala sam skoro sve droge, ali se to u mom slučaju završavalo samo na probanju. Jedino sa čega sam se skidala je heroin. Majka mi je pomogla u tome da se izborim sa porokom, na čemu sam joj neizmjerno zahvalna - zaključila je Dunja ranije za domaće medije.

Zbog lošeg raspolaganja finansijama, Dunja je u jednom trenutku ostala bez ičega i završila na ulici, gdje je provela dvije nedelje prije nego što je zatražila pomoć nadležnih kako bi se vratila u Srbiju, a danas živi drugačijim životom, i konačno je riješila određena pitanja.

Pogledajte kako danas izgleda njen dom: