Dolazak Ilijana porodici Gudelj donosi novo poglavlje i veliku radost, a beba je rođena dan nakon treće godišnjice braka Anastasije i Nemanje Gudelja.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

Dans je odjeknula vest da se Anastasija Ražnatović porodila sinoć i na svet donela sina Ilijana. Porođaj se dogodio u privatnoj klinici u Španiji, a porodica Gudelj bila je sa njom u porodilištu.

Ceca Ražnatović je sve vreme bila u Španiji uz ćerku, a dan pred porođaj se vratila u Srbiju zbog nastupa koji je morala da održi.

Pogledajte Cecine slike iz Španije:

Vidi opis Anastasija na svet donela dečaka od 3.600 grama, ovo su detalji: Ceca do poslednjeg dana bila uz nju u Španiji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: INstagram printscreen / cecaraznatovic Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: INstagram printscreen / cecaraznatovic Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: INstagram printscreen / cecaraznatovic Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: INstagram printscreen / cecaraznatovic Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: INstagram printscreen / cecaraznatovic Br. slika: 5 5 / 5

Kako Blic saznaje, Anastasija se sinoć porodila i na svet donela dečaka od 3.600 grama, a roditelji su odlučili da mu daju ime sa jakom simbolikom - Ilijan.

Povodom srećnih vesti oglasio se ponosni otac, pa je na Instagramu podelio i prvu sliku iz porodilišta:

Izvor: Instagram printscreen / nemanjagudelj

Pogledajte slike Nemanje i Anastasije:

Vidi opis Anastasija na svet donela dečaka od 3.600 grama, ovo su detalji: Ceca do poslednjeg dana bila uz nju u Španiji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram / raznatovicanastasija Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram/AnastasijaRaznatovic Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Instagram/raznatovicanastasija/printscreen Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Instagram / raznatovicanastasija Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram printscreen / raznatovicanastasija Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Instagram printscreen / raznatovicanastasija Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Instagram/Printscreen/raznatovicanastasija Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Instagram/Printscreen/raznatovicanastasija Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Instagram/cecaraznatovic/printscreen Br. slika: 9 9 / 9 AD

(Blic / MONDO)