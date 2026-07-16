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Anastasija na svet donela dečaka od 3.600 grama, ovo su detalji: Ceca do poslednjeg dana bila uz nju u Španiji

Anastasija na svet donela dečaka od 3.600 grama, ovo su detalji: Ceca do poslednjeg dana bila uz nju u Španiji

Autor Marina Cvetković
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Dolazak Ilijana porodici Gudelj donosi novo poglavlje i veliku radost, a beba je rođena dan nakon treće godišnjice braka Anastasije i Nemanje Gudelja.

Anastasija na svet donela dečaka od 3.600 grama, ovo su detalji: Ceca do poslednjeg dana bila uz nju Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

Dans je odjeknula vest da se Anastasija Ražnatović porodila sinoć i na svet donela sina Ilijana. Porođaj se dogodio u privatnoj klinici u Španiji, a porodica Gudelj bila je sa njom u porodilištu.

Ceca Ražnatović je sve vreme bila u Španiji uz ćerku, a dan pred porođaj se vratila u Srbiju zbog nastupa koji je morala da održi.

Pogledajte Cecine slike iz Španije:

Kako Blic saznaje, Anastasija se sinoć porodila i na svet donela dečaka od 3.600 grama, a roditelji su odlučili da mu daju ime sa jakom simbolikom - Ilijan.

Povodom srećnih vesti oglasio se ponosni otac, pa je na Instagramu podelio i prvu sliku iz porodilišta: 

Izvor: Instagram printscreen / nemanjagudelj

Pogledajte slike Nemanje i Anastasije:

(Blic / MONDO)   

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Tagovi

Anastasija Ražnatović porođaj dijete

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