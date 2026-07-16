U iskrenom razgovoru, Aleksandra Prijović je podijelila svoja osećanja o novom albumu i važnosti porodice u životu.

Izvor: Youtube / Aleksandra Prijović

Posle perioda u kojem je fokus bio na porodici i majčinstvu, Aleksandra Prijović se u velikom stilu vratila pred publiku novim albumom "Bol i alkohol".

U iskrenom razgovoru otkriva koja pjesma je najličnija, kako sa suprugom Filipom dijeli profesionalne snove i rešava izazove, kao i zbog čega nikome neće dozvoliti da naruši njen mir.

Tri godine publika je vijerno čekala vaš novi album. S kakvim ste osećajem ušli u studio ovog puta, posle velikih hitova?

- Uzbuđena! Srećna! Presrećna! Jedva sam čekala da otpjevam sve ono što je stvarano prethodne dvije godine. Čim sam ostala u drugom stanju i otišla na pauzu, sva naša ljubav i energija bili su usmjereni ka novom albumu.

Postoji li pjesma na novom albumu koja vam je posebno bliska i za koju biste mogli da kažete da nosi dio vaše lične priče?

- Svaka pjesma nosi neku svoju energiju i emociju, ali pjesma Olovo mi je jedna od najdražih u karijeri. Plakala sam kad ju je Filip napravio, plakala kad sam gledala spot, i sve to ukrug dok su je ljudi oko mene slušali i doživjeli na isti način. Ispostavilo se da ju je i publika doživjela baš kao i ja.

Kako punite baterije i gdje pronalazite mir kada se svjetla reflektora ugase?

- Deca, porodica, prijatelji... Najviše volim da provodim vrijeme kod kuće. Volim kad mi dođu prijatelji, volim da dugo sjedimo, pričamo, družimo se, igramo društvene igre, da gledam serije...

Pogledajte kadrove iz spota "Vreme prolazi" u kom se pojavljuje njena familija:

Vidi opis "Nisu vrijedni pomena": Prija ogolila dušu i priznala zbog čega je plakala, otkrila šta više nikad neće dozvoliti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 14 / 14

Da li postoji trenutak u vašoj karijeri koji danas vidite kao prekretnicu?

- Bilo ih je više... ali od turneje "Od istoka do zapada" se desila najveća prekretnica. Možda sledeća bude novi album, nikad se ne zna... vrijeme će pokazati.

Prošle godine ste napunili 30 godina. Da li su vam se promijenili pogled na život i prioriteti?

- Kad god neko kaže trideset godina, ja se nešto štrecnem, a onda me Filip i prijatelji opomenu da sam i dalje klinka pored svih njih, i da tek idu najljepše godine. Prioriteti su se promjenili onog momenta kad sam postala majka, a samim tim i pogled na život. Trudim se da ga živim najlepše što umijem i da ne brojim previše.

Imate li danas neku veliku želju ili san koji još niste ostvarili?

- Previše bi bilo da imam nekih želja jer su svi oko mene zdravi, srećni, složni... Radim posao koji volim. Šta više? Ali uvijek mogu da nastavim da sanjam, od toga ne odustajem...

Često ističete da bez Filipa ne biste bili tu gdje jeste i da je ovo vaš zajednički uspjeh. Šta je on promenio u vašem životu i karijeri od trenutka kada ste se upoznali?

- Filip je promenio sve. Pored njega sam naučila mnogo o životu, i privatno i poslovno. Zato uvijek kažem da je sve ovo naše, jer da njega nije bilo, ništa ne bi bilo isto.

Godinama uspješno funkcionišete i kao supružnici i kao poslovni partneri. Kako uspijevate da sačuvate ravnotežu između braka i posla?

- Za nas je sve to negdje isto. Živimo zajedno privatno i poslovno. Svaki dan. Mislim da je to naš plus i zahvalni smo na takvoj prilici. U poslu se desi da imamo nekad različita mišljenja, ali cilj nam je uvijek isti pa se brzo dogovorimo.

Da li su kreativna neslaganja neizbežna kada zajedno radite i ko obično napravi prvi korak ka kompromisu?

- Jesu, dešavaju se. Moram da priznam da je Filip tu popustljiviji od mene. Ja umijem da imam zakasnjela shvatanja, ali umijem i da kažem: Bio si u pravu. Malo priznanje i za mene.

Na javnoj sceni često se stvara slika da uspješna žena mora sve sama. Vi otvoreno govorite o podršci porodice. Koliko vam je važno da se vidi da iza svakog uspjeha stoji i tim i porodica?

- Posebno sam ponosna na to što ne moram sve sama. Uvijek imam podršku svih dragih ljudi koje volim. I zato ih sve često i pominjem i zahvalna sam im na svakoj poruci, danu i mišljenju.

Septembar će biti poseban mjesec za vašu porodicu – Aria slavi prvi rođendan, a Aleksandar kreće u drugi razred. Kako on doživljava tu novu životnu ulogu i da li već pokazuje zaštitnički odnos prema sestri?

- I dalje ne vjerujem kako vrijeme brzo leti i da moja mala djevojčica puni godinu dana. Koliko god da je u moj i Filipov život unijela sreće i radosti, ipak je bata najponosniji. Nisam vjerovala da će se tako brzo prilagoditi, ali od prvog dana je najbolji brat na svijetu koji ne propušta nijedan dan da bude uz sestru i učestvuje u svakoj njenoj riječi i pokretu.

Pogledajte kako su sinu slavili rođendan:

Nakon oba porođaja veoma brzo ste se vratili na scenu. Koliko je tu bilo discipline, a koliko genetike?

- To je 100 odsto disciplina. Vratila sam se brzo u formu jer sam bila posvećena zdravom načinu života, ali priznajem da je bilo odricanja.

Šta više nikada nećete dozvoliti da naruši vaš mir?

- Ljudi koji nisu vrijedni pomena.

Pogledajte jo Aleksandrinih slika:

(Story.rs / MONDO)