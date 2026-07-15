Muzička zvijezda Aleksandra Prijović progovara o kreativnom procesu snimanja novog albuma "Bol i alkohol" i svojoj ljubavi prema Filipu.

Izvor: Youtube / Aleksandra Prijović

Muzička zvijezda Aleksandra Prijović ponovo je u centru pažnje javnosti nakon što je lansirala svoj novi studijski album pod nazivom "Bol i alkohol", koji je u rekordnom roku podigao ogromnu prašinu. Pjevačica je ogolila dušu i progovorila o detaljima iz privatnog života koje rijetko dijeli sa javnošću.

Prija je ovog puta bez dlake na jeziku pričala o braku sa Filipom Živojinovićem i svim izazovima majčinstva, ali je otkrila i da je rad u studiju bio izuzetno težan i emotivan.

Ona je priznala da su kreativni proces pratile brojne suze, te je detaljno opisala koja joj je nova pjesma posebno prirasla srcu i zbog čega je plakala dok ju je snimala.

"Svaka pjesma nosi neku svoju energiju i emociju, ali pesma 'Olovo' mi je jedna od najdražih u karijeri. Plakala sam kad ju je Filip napravio, plakala kad sam gledala spot, i sve to u krug dok su je ljudi oko mene slušali i doživjeli na isti način. Ispostavilo se da ju je i publika doživjela baš kao i ja", rekla je ona pa priznala da li ima neku neostvarenu želju.

Aleksandra je objavila pesmu "Vreme prolazi", pogledajte kadrove iz spota:

Vidi opis "Da njega nije bilo, ništa ne bi bilo isto": Aleksandra Prijović otvorila dušu i otkrila detalje odnosa sa Filipom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 14 / 14

"Previše bi bilo da imam nekih želja jer su svi oko mene zdravi, srećni, složni... Radim posao koji volim. Šta više? Ali uvijek mogu da nastavim da sanjam, od toga ne odustajem...", rekla je ona.

Pjevačica često ističe da bez Filipa ne bi bila tu gdje jeste i da je sve što su postigli zapravo njihov zajednički uspijeh

Evo kako izgledaju Filip i Aleksandra zajedno:

"Filip je promijenio sve. Pored njega sam naučila mnogo o životu, i privatno i poslovno. Zato uvijek kažem da je sve ovo naše, jer da njega nije bilo, ništa ne bi bilo isto", rekla je Aleksandra, a potom otkrila kako ona i Filip balansiraju između braka i posla.

"Za nas je sve to negdje isto. Živimo zajedno privatno i poslovno. Svaki dan. Mislim da je to naš plus i zahvalni smo na takvoj prilici. U poslu se desi da imamo nekad različita mišljenja, ali cilj nam je uvijek isti pa se brzo dogovorimo."