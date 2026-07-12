"Treba mi 15.000 eura za silikone i Maldive, pomozite mi!" Ava Karabatić ponovo šokira, javno moli za pomoć

Ava je otvoreno pozvala ljude da joj uplate novac kako bi uspjela da ostvari svoje životne želje.

Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show

Starleta i bivša rijaliti učesnica Ava Karabatić izazvala je brojne reakcije nakon što je na društvenim mrežama zatražila finansijsku pomoć od pratilaca.

Otkrila je da želi da prikupi oko 15.000 eura kako bi otputovala na Maldive i zamijenila silikonske implantate koje je ugradila prije 20 godina.

„Dragi moji, pomozite mi da odem na Maldive i ugradim veće grudi. Za sve će mi trebati oko 15.000 eura. Znam da vas neću razočarati. Mogla bih da kažem da mi novac treba za hranu i život, ali čemu laži. Nijesam navikla da radim, uvijek sam sve dobijala gotovo“, napisala je Karabatić.

Podsjetimo, Ava je nedavno optužila bivšeg vjerenika za nasilje, tvrdeći da ju je fizički napao nakon svađe izazvane ljubomorom.