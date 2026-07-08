Bivša učesnica rijalitija "Gospodin savršeni", Laura Prgomet, uhapšena je u Dubrovniku nakon javnog skandala koji je napravila.

Izvor: Instagram

Šira javnost Lauru je upoznala prilikom učešća u poznatom rijalitiju u kojem se žene takmiče za naklonost dva muškarca.

Kada je bila na dejtu sa jednim "savršenim", Šimetom Elezom, Laura je insistirala na tome da joj kaže kada je rođen da bi ona izračunala da li su "srodne duše" prema horoskopu. Šime to nije želio da otkrije, a scena je postala viralna na Tiktoku.

Iako je Laura ispala iz takmičenja, te je Šime na kraju izabrao drugu djevojku po imenu Vanja, hrvatski mediji su ubrzo prenijeli da su po završetku emisije Laura i Šime ipak završili zajedno, što su potom i sami potvrdili.

Gospodin savršeni bio sa pjevačicom

Šime Elez do nedavno je bio u ljubavnoj vezi sa najbogatijom pjevačicom na Balkanu, Majom Šuput.

Iako je 19 godina mlađi od nje, razlika u godinama nije bila prepreka da se upuste u romansu. Ljubavni par bio je uhvaćen na luksuznoj jahti nedaleko od Brača.

"Ležali su i uživali na suncu. Maja je ležala na njemu, ljubili su se i mazili bez obzira na znatiželjne poglede. U jednom trenutku ustala je, otišla po voće i vratila se sa zdjelicom koju je pažljivo donijela Šimi" ispričala je tada žena koja se zatekla u blizini i koji je hrvatskim medijima dostavio fotografije.

Vidi opis Bivši dečko uhapšene starlete završio sa bogatašicom: Bili zajedno posle rijalitija, a onda je upoznao 19 godina stariju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / majasuput Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram printscreen / majasuput Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Instagram printscreen / majasuput Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen / majasuput Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram printscreen / majasuput Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram printscreen / majasuput Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen / majasuput Br. slika: 7 7 / 7

Pjevačica je nešto kasnije objelodanila vezu sa Elezom, te je na društvenim mrežama redovno objavljivala zajedničke fotografije.

Maja o ljubavi sa "gospodinom savršenim"

"On je pravi Dalmatinac, klasični prototip, a ja sam tipična Zagrepčanka. On je zabavan i opušten, a to jednoj ženi u mojim godinama, koja je umorna od posla i svega, stvarno treba. Ta lakoća života, ta naša energija – možemo se sve dogovoriti, pjeva od jutra do mraka. Kad je tako opušteno, shvatiš da život može biti jednostavan, da dan može početi s pjesmom, smijehom i bez stalnog pritiska " govorila je tada Maja za Dnevnik.hr.

Krah veze

Iako je sve izgledalo idilično, Maja je nakon nekoliko mjeseci priznala da je ljubavi došao kraj.

Izvor: Instagram printscreen / majasuput

"Moram priznati da ne znam da li je ispratio nastup jer već neko vrijeme svako živi svoju realnost. Znate kako je, svaka priča ima svoj početak i kraj, a mi smo se već neko vrijeme približili ovom drugom djelu " rekla je ona, a prenosio Blic.

Laura ostaje u pritvoru mjesec dana

U večernjim satima u jednom kafiću u Dubrovniku dogodio se incident u kojem je jedna ženska osoba lomila stvari, objavio je Dubrovački dnevnik.

Incident se dogodio nešto posle 20.30 sati. Iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske potvrdili su da su priveli žensku osobu koja je, prema dojavi, narušavala javni red i mir u ugostiteljskom objektu.

Kako detaljnije navodi Dubrovački dnevnik, Laura Prgomet je ušla u caffe bar u Lapadskim dvorima i počela da pravi haos i lomi inventar.

Ona je odmah i sprovedena u policijske prostorije. Kako priča svjedok, gosti koji su se zatekli tu, nisu se ugodno osjećali i mnogi su odlučili da napuste lokal, kako bi što pre izbjegli veći incident. Policija je ostala skoro do 2 po ponoći, a kafić je pretrpio štetu ne samo zbog polomljenih čaša, nego i zbog gostiju koji su u žurbi otišli bez da su platili piće.

Juče su hrvatski mediji prenijeli da će Laura biti zadržana mesec dana u istražnom zatvoru

(Kurir, MONDO)