Izveo konja na binu u finalu Pinkovih zvezda: Šok scenu gledali milioni, životinja stajala pored bine dok je on pjevao

Pjevač Džan Imamović iznenadio je sve kada se u Pinkovom studiju pojavio na konju

Izvor: Pink

U toku je finale muzičkog takmičenja „Pinkove zvijezde“, u kojem se za pobjedu bori 19 takmičara, a jedan nastup privukao je posebnu pažnju gledalaca.

Izvor: Pink

Takmičar Džan Imamović odlučio je da zbog scenskog efekta na binu ujaše na konju. Nakon što je sišao i započeo izvođenje pjesme, konj je ostao da stoji pored bine tokom nastupa.

Voditelji emisije su nakon njegovog nastupa uz osmijeh prokomentarisali da je riječ o upečatljivom nastupu, iako se činilo da životinji nijesu prijali jaki reflektori i glasno ozvučenje.