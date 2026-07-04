Ćerka Dejana Petrovića objavila slike iz Dubaija: Prije mjesec dana u centru skandala, sad pokazala jahtu i obezbeđenje

Jovana Petrović, ćerka Dejana Petrovića, Crnu Goru zamenila Dubaijem

Izvor: printscreen/tiktok/jjovanapetrovicc

Jovana Petrović, kćerka poznatog trubača Dejana Petrovića, prije mjesec dana završila je u Hitnoj pomoći nakon što je zadobila udarac u vrat, a za napad je optužila brata MMA borca Marka Bojkovića, koji je potom oštro reagovao na društvenim mrežama.

Nakon brojnih obraćanja njenog oca, ali i Bojkovića u medijima, Jovana je slučaj prijavila nadležnim organima, a potom je otkrila i da nosi kragnu.

Ovako izgleda Jovana:

Snimak koji je tada napravila, kada je pokazala kragnu i pjevala stihove iz pjesme "Bankina" Jelene Karleuše, izazvao je oprečne komentare.

Prošlog mjeseca odlučila je da se skloni iz Srbije i otputovala je na odmor u Crnu Goru, a sada je za novu ljetnju destinaciju odabrala Dubai.

Jovana je objavila seriju fotografija na kojima se može vidjeti kako uživa i pozira na jahti, na prelijepim plažama, ali i obezbjeđenje koje stoji pored skupocjenog automobila.