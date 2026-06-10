"Nisam dobro, imali smo smrtni slučaj": Oglasila se Zlata Petrović na ivici suza i progovorila o sinu

Zlata Petrović otvorila je dušu o stresu zbog sinova u rijalitiju "Elita" i nedavnom gubitku u porodici.

Izvor: Youtube printscreen/ Kurir

Pjevačica Zlata Petrović poslednje dvije sezone rijalitija "Elita" pod stresom je zbog učešća sinova, a sada je otvorila dušu o ispadanju starijeg Mikija Dudića.

Na samom početku razgovora otkrila da nije dobro jer su imali smrtni slučaj u porodici.

"Nisam dobro, imali smo smrtni slučaj. Od moje rođene sestre koja je preminula prije osam mjeseci, muž je danas preminuo. Ne znam šta da da vam kažem, baš sam nešto nikakva", započela je razgovor Zlata.

Pjevačicu je upitana kako se osjeća nakon što je njen sin Miki Dudić napustio rijaliti "Elita".

"I prošle godine sam bila skroz luda i blesava žena, zbog Jovana. Sada kada je bio Miki je bilo lakše, jer ipak nije bio u tim ljubavnim vezama i samim tim je drugačije u svakom smislu. On je po prirodi miran kao i Jovan, ali kad su te ljubavne veze u rijalitijima, to onda vjerovatno mora da bude tako. Hvala Bogu pa je sa Jovanom i sa Enom sve super i divno ispalo. Naravno da sam jedva čekala da mi dijete izađe jer nisam ni bila za to, ali kako ja da zabranim čovjeku koji ima 42 godine! Poželjela sam mu sreću kad je krenuo i tako dalje, ali sam ipak očekivala da će ispasti jer nije on za takav rijaliti", bila je iskrena Zlata.

Pjevačica je istakla da je ponosna na Mikijevo učešće, a najbolji pokazatelj toga su ljudi koji su joj tokom njegovog boravka u Šimanovcima prilazili sa riječima hvale za sina.

"Nisam neko ko voli da hvali svoju djecu, ali to su negdje i ljudi vidjeli sami. Znam da, kad uđem negdje, bilo da je u pitanju prodavnica ili pijaca, nekako su ga ljudi hvalili, ali to je jedna forma koja traži drugačiju priču, tako da sam ja očekivala da će on i ranije ispasti. Ja sam bila jako srećna, kao i njegova djeca, pogotovo njegova ćerka koja je jedva čekala da ga vidi", ispričala je Zlata u dahu, pa se nadovezala na Mikijevo stanje nakon povretka u realnost bez kamera.

"On evo odmara već dva dana, ja mu kažem: 'Dođi sine skuvala sam pasulj' da se jede nešto na kašiku. kaže da će doći kasnije. Tako da on odmara, okej je što se tog nekog psihičkog dijela tiče jer znam da su ljudi malo poljuljani kada izađu napolje. Čudno mu je što viđa ljude, jer znate i sami da su tamo bili osuđeni jedni na druge."

Na pitanje da li kao majka misli da je ovo pojavljivanje u rijalitiju ujedno i njegovo poslednje učešće u ovom formatu, Zlata je kao i uvijek bila iskrena.

"Apsolutno nismo još stigli da pričamo o tome, samo sam željela da on ima svoj mir i da se odmori. Imao je problem sa mobilnim telefonom, zaboravio je šifru ali je uspio to da riješi. Sad je na telefonu i samo gleda klipove iz 'Elite'. Poznavajući svoju djecu, mislim da ni jedan ni drugi, pogotovo Jovan, neće htjeti više da učestvuju u rijalitiju, a ja sam po tom pitanju jako srećna da ne odu. Rekla sam svima njima, ko god da ide, ja ću da isključim sve televizore i negdje ću se preseliti", rekla je šaljivo Zlata Petrović.

Izvor: Informer/ MONDO