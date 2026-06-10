"Tražila da apartman bude okrečen u roze": Mitrović otkrio šok detalje ugovora, evo šta je tražila Zorica Brunclik

Željko Mitrović je pri potpisivanju ugovora sa Zoricom Brunclik, otkrio kako, navodno, izgleda njen ugovor

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Pjevačica Zorica Brunclik je jedan od članova stručnog žirija u muzičkom šou-programu "Pinkove zvezde". Prošle godine potpisala je ugovor za učešće u ovom muzičkom takmičenju sa vlasnikom TV Pink Željkom Mitrovićem.

On je tada objelodanio detalje potpisivanja ovog ugovora.

- Ovo je bio najkomplikovaniji ugovor, jer je rajder lista bila takva kao kod Lejdi Gage i Madone zajedno. Onda da pri potpisivanju ugovora ja budem u bijelom... Apartman u kojem se sprema treba da okrečimo u roze, da apartman bude pun cvijeća, ko zna koliko cvijeća... Da u apartmanu budu stalno frizer i šminker i da budu uvek dva Filipinca i da joj masiraju stopala, ako je moguće i u toku programa - ispričao je Željko Mitrović.

- Da konobar koji služi ima povez preko očiju, pink rukavice i parfem Chanel Blue. Onda tražila je da joj na svakih pola sata donose svježe cijeđeni sok od tartufa i naravno da je helikopterom dovozimo i odvozimo sa snimanja. Madona i Lejdi Gaga zajedno nisu mogle ovakvu rajder listu da traže, ali Zoko, za tebe sve - dodao je Željko Mitrović, a onda je svoj sud dala Zorica.

- Meni je rekao kad me je zvao da mu treba jedan velikan u žiriju. Da ti ovo dobro krene, da ne prekidaš. Zaista sam ponosna na tebe da toliko humanitarnih akcija imaš. Da si nam živ i zdrav i da i se i neki drugi ugledaju na tebe - nadovezala se Zorica Brunclik.