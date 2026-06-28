"Mnogo sam tužan ovih dana": Porodica Dragana Kojića Kebe ne može da se pomiri sa gubitkom

Dragan Kojić Keba otvoreno je govorio o gubitku kućnog ljubimca, Paka, i teškim danima za svoju porodicu.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Dragan Kojić Keba pojavio se sinoć na Music Week festivalu, što je mnoge iznenadilo. Pjevač ima pjesmu sa reperom Dva soma, pa se na sceni pojavio kao njegov specijalni gost.

Tom prilikom, prije izlaska na binu, folker je govorio o gubitku kućnog ljubimca, "Zvezdama Granda" i aktuelnostima u svojoj karijeri.

Za porodicu Kojić ovo su teški dani, budući da su izgubili kućnog ljubimca za kojeg su bili veoma vezani.

"Mnogo sam tužan ovih dana. Uh, moj Pako i to mi je rana... Imao je 15 godina. Dočekao sam ga sa pjesmom, ispratio ga pjesmom, i uvijek je volio kada ja pjevam i kada plačemo, liju suze. I on je sve razumio, ali dobro", rekao je pjevač, pa dodao:

Izvor: MONDO

"Lekcije je davao svima, dosta sam naučio od njega. Valjda zato što ne mogu da govore, lekcije daju. To su bezuslovne ljubavi. Ja sam u šali nekad govorio ukućanima, dođeš nekad i popiješ malo više, oni okreću glavu, jedino se Pako raduje, i to je bezuslovna ljubav. A to se odnosi i na ljude – voljeti i ne razmišljati koliko voliš. Nikad nećeš biti na gubitku ako voliš. Ako daješ, i Bog ti daje."

"Bojan je zasluženo pobijedio"

Keba se potom osvrnuo i na završenu sezonu "Zvezda Granda", u kojoj je bio član žirija, te prokomentarisao ovogodišnjeg pobjednika.

"Zasluženo. Zna se da Makedonija najviše glasa. Ali to ne umanjuje uspjeh Bojana Ilijevskog", rekao je on, pa se osvrnuo na novu sezonu i kolege iz žirija.

"Neće mi niko nedostajati, najmanje Mili. Nedostajaće mi Đorđe. Svi se lijepo družimo. Imamo neku frekvenciju sa nekim manje, sa nekim više, znaš. A da li ću biti sljedeće sezone, ne znam, živi bili pa vidjeli", rekao je zagonetno.