Milica Pavlović u krevetu sa Crnogorcem i Mađarom: Zavela dva muškarca, on morao da potpiše i ugovor o tajnosti

Andrija nije želio da nam potvrdi da li je Milica bila na kastingu za manekene.

Izvor: Foto: Nikola Radišić

Pop zvijezda Milica Pavlović još jednom je uspjela da pomjeri kako svoje, tako i granice kada je vizuelno predstavljanje albuma u pitanju.

Nekoliko sati od premijere šestog po redu albuma nesvakidašnjeg naziva "Caka", koji je izdala za svoju producentsku kuću "Senorita music", fanovi već uveliko bruje o projektu koji je pjevačica dvije godine snimala u strogoj tajnosti.

Pored numere sa istoimenog albuma na čijem spotu su radila čak tri reditelja, koji su došli na ideju da se petominutna ekranizacija sastoji od trinaest različitih scena, što ga stavlja u kategoriju pravog mini filma, pažnju je privukao i spot za pjesmu "Voli ga i ti" u kojem Pavlovićeva odlazi u krevet sa dva muškarca.

Iako je do sada u svojim spotovima eksperimentisala na razne teme, ovo je prvi put da je vidimo u jednoj ovakvoj situaciji.

Reditelj spota koji je dio produkcijske kuće sa kojima je Milica i ranije sarađivala nam je otkrio kako je bilo na setu snimanja za pjesmu koju je za nju napisala Ljiljana Jorgovanović.

"Kao i uvijek, Milica je raspoložena za dobre ideje, ali kada sam joj rekao da sam zamislio da u spotu za pjesmu "Voli ga i ti" završna scena bude sa dva muškarca u krevetu, to joj se na početku nije dopalo. Međutim, ekipa koja je realizovala spot uspjela je da je ubijedi i objasni da ćemo samo pratiti temu pjesme koja je maestralna", rekao nam je Andrija Grgić iz NN media tima.

Na pitanje kakva je saradnja sa Pavlovićevom, te da li je zahtijevja, kroz osmijeh je rekao:

"Pa, kako kad... umije da bude, ali sve to na kraju ima svoje zašto. Milica je izuzetno duhovita i cio tim koji je proveo sa njom skoro dvadeset dana na snimanjima svih spotova oduševljen je njenim ponašanjem i pažnjom koju nam je poklanjala. Izuzetno je veliki profesionalac, a to se u ovom poslu cijeni", rekao je on.

U spotu vidimo i dva zgodna muškarca, a Andrija nije želio da nam potvrdi da li je Milica bila na kastingu za manekene.

"Mnogo me pitate, plus sam sa njom potpisao ugovor o tajnosti, pa se plašim da je i ovo bilo previše što sam rekao. U svakom slučaju Ernest Duraković koji dolazi iz Crne Gore je poznat u svijetu modelinga, dok drugi dečko dolazi iz Mađarske, izuzetno je mlad, na samom početku je karijere i zove se Benjamin Patocs. Njih dvojica su sa zadovoljstvom pristali da budu dio projekta 'Caka'", rekao nam je on.

Milica Pavlović - Voli ga i ti (Official Video) Izvor: YouTube

Zanimljivo je to da je na šestom po redu studijskom albumu mlade pjevačice radilo čak osam autora, među kojima je svjetska zvezda, grčki kompozitor i producent Fivos, sa kojim je Pavlovićeva krenula saradnju od svog drugog studijskog albuma i danas, jednog od najvećih hitova u njenoj karijeri, evergrina "Mogla sam".

Tekstove za veliki dio albuma napisala je njena dugogodišnja prijateljica Ljiljana Jorgovanović za koju je Milica često isticala da joj je bila velika podrška, rame za plakanje, ali i starija sestra.

Zanimljivo je da je Ljilja po drugi put zajedno sa Milicom ušla u muzički studio i producirala njen vokal za pjesmu "Voli ga i ti", baš kao što je to uradila na EP izdanju "Milijarda" za pjesmu "Praštaj" 2024. godine.

Ono što je posebno zanimljivo jeste činjenica da je muzička zvijezda objavila i ime jedanaeste pjesme koja pripada ovom albumu, ali po svemu sudeći biće plasirana kasnije, pa mnogi spekulišu da će izlazak numere "Molim za dušu" najaviti njenu novu, veliku koncertnu turneju.