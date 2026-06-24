"Nema fanove, to su moji na odmoru": Karleuša brutalno ponizila Milicu Pavlović, pa ismijala njen novi album

Sukob između Jelene Karleuše i Milice Pavlović eskalira nakon prozivki o kopiranju vizuelnog identiteta albuma "Caka".

Izvor: Instagram printscreen / karleusastar

Pjevačica Jelena Karleuša žestoko je udarila na nekadašnju prijateljicu Milicu Pavlović na društvenoj mreži X, ismijevajući naziv njenog novog albuma "Caka", ali i njene fanove.

Sukob je dodatno eskalirao nakon što je Milica predstavila vizuelni koncept albuma, koji su pojedini korisnici društvenih mreža ocijenili kao kopiju. Nakon što je sa svog Instagram profila obrisala više od 6.000 objava, pjevačica je izazvala veliku pažnju javnosti najavom šestog studijskog albuma "Caka", čije je objavljivanje zakazano za 25. jun.

Pjevačica je predstavila inovativni vizuelni identitet na kojem pozira u crvenom, providnom trikou na krovu aviona koji nosi njeno ime.

Iako su je brojne kolege, poput Nikolije, Relje Popovića, Džejle Ramović i Rade Manojlović podržale, ovaj hrabar potez izazvao je i lavinu negativnih reakcija zbog navodnog kopiranja idejnog koncepta.

Na optužbe nezadovoljnih korisnika društvenih mreža ubrzo se nadovezala i Jelena Karleuša, čime je njihov višegodišnji odnos i zvanično dotakao samo dno. Karleuša je iskoristila priliku da na društvenoj mreži X direktno ponizi mlađu koleginicu i njenu bazu obožavalaca.

"Ona nema fanove. To su moji na godišnjem odmoru koji se upravo završava", poručila je Karleuša u svojoj objavi.

Ubrzo nakon toga, uslijedio je još jedan nizak udarac u ovom medijskom ratu. Osvrnuvši se na sam naziv albuma "Caka", Karleuša je ironično prokomentarisala: "Caka? Možda je neka engleska reč gdje se C čita kao K?".

Dok Karleušini fanovi podržavaju ove izjave i nazivaju Milicin novi projekat "jeftinom zabavom" i "cajkom", Pavlovićeva za sada ne ulazi u direktan okršaj.

To nisu „bivši“ fanovi Jelene Karleuše, to su trenutno odbegli fanovi koji će se uskoro vrstiti u jato kojem pripadaju. Što se albuma „caka“ tiče izgleda kako se zove, a tako će i zvučati - kao cajka.https://t.co/BSBo2j4jo9 — Estradni Sudija (@estradnisudija)June 23, 2026

Milica, koja je za novi album udružila snage sa svjetski priznatim grčkim kompozitorom Fivosom, svojim kolegama i fanovima je povodom prozivki suptilno i duhovito poručila da "na ovaj let prima samo hrabre putnike".

Ovako je nekada izgledalo prijateljstvo Milice i JK:

(Kurir / MONDO)