Glumica Tanja Bošković progovorila je o svojim buntovničkim danima i želji za monaštvom.
Tanja Bošković svojevremeno je otkrila da je razmišljala o tome da glumački poziv zamijeni monaškim životom, ali je shvatila da za to nema dar koji je, kako kaže, neophodan svakome ko se odluči na taj put.
„Razmišljala sam o tome. Međutim, čovjek mora biti svjestan svojih nemoći. Ja nemam moć poslušanja, a to je veliki dar. Bila sam buntovnica u mladosti. Postoji nešto u kreativnom biću što je krajnje neposlušno. To je veliki poziv od Boga i veliki blagoslov za one koji su pozvani da krenu putem monaštva. Ja nijesam. Meni Bog to nije dao. Dao mi je razne darove – za prijateljstvo, za borbu, za umjetnost, dao mi je snagu lava, ali ne i dar poslušanja“, rekla je Tanja prije nekoliko godina, prenosi Blic.
U braku sa rediteljem Dejanom Karaklajićem dobila je ćerku Lanu i sina Đorđa, a govorila je i o tome koliko je uspjela da na njih prenese posvećenost vjeri.
"Bila sam buntovnica u mladosti": Glumica htjela da se zamonaši, sad progovorila i otkrila pravu istinu
Tanja Bošković
Tanja Bošković
Tanja Bošković
Tanja Bošković sa ćerkom Lanom Karaklajić
„Koliko je moguće. Dobri patrijarh Pavle govorio je: ‘Ne govorite djeci o Bogu, nego govorite Bogu o djeci.’ Drugim riječima, molite se za svoju djecu. Djeca će sama, vođena primjerom roditelja, polako prići Bogu kada za to dođe vrijeme. Svoju djecu sam, naravno, krstila i zahvalna sam Ivani Dimić, koja je moja kuma. Ona ih je krstila i to je velika radost. Brine o Đorđevom i Laninom duhovnom zdravlju. Kumstvo je važan i ozbiljan posao“, zaključila je glumica.
"Bila sam buntovnica u mladosti": Glumica htjela da se zamonaši, sad progovorila i otkrila pravu istinu
Podsjetimo, Tanjina ćerka krenula je majčinim stopama i često se pojavljuje na malim ekranima. S druge strane, sin Đorđe završio je Fakultet političkih nauka i godinama živi u Americi.