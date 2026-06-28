Glumica Tanja Bošković progovorila je o svojim buntovničkim danima i želji za monaštvom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Tanja Bošković svojevremeno je otkrila da je razmišljala o tome da glumački poziv zamijeni monaškim životom, ali je shvatila da za to nema dar koji je, kako kaže, neophodan svakome ko se odluči na taj put.

„Razmišljala sam o tome. Međutim, čovjek mora biti svjestan svojih nemoći. Ja nemam moć poslušanja, a to je veliki dar. Bila sam buntovnica u mladosti. Postoji nešto u kreativnom biću što je krajnje neposlušno. To je veliki poziv od Boga i veliki blagoslov za one koji su pozvani da krenu putem monaštva. Ja nijesam. Meni Bog to nije dao. Dao mi je razne darove – za prijateljstvo, za borbu, za umjetnost, dao mi je snagu lava, ali ne i dar poslušanja“, rekla je Tanja prije nekoliko godina, prenosi Blic.

U braku sa rediteljem Dejanom Karaklajićem dobila je ćerku Lanu i sina Đorđa, a govorila je i o tome koliko je uspjela da na njih prenese posvećenost vjeri.

Vidi opis "Bila sam buntovnica u mladosti": Glumica htjela da se zamonaši, sad progovorila i otkrila pravu istinu Tanja Bošković Tanja Bošković Tanja Bošković Tanja Bošković sa ćerkom Lanom Karaklajić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/RTS Zabava - Zvanični kanal Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: YouTube/RTS Zabava - Zvanični kanal Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 8 8 / 8

„Koliko je moguće. Dobri patrijarh Pavle govorio je: ‘Ne govorite djeci o Bogu, nego govorite Bogu o djeci.’ Drugim riječima, molite se za svoju djecu. Djeca će sama, vođena primjerom roditelja, polako prići Bogu kada za to dođe vrijeme. Svoju djecu sam, naravno, krstila i zahvalna sam Ivani Dimić, koja je moja kuma. Ona ih je krstila i to je velika radost. Brine o Đorđevom i Laninom duhovnom zdravlju. Kumstvo je važan i ozbiljan posao“, zaključila je glumica.

Vidi opis "Bila sam buntovnica u mladosti": Glumica htjela da se zamonaši, sad progovorila i otkrila pravu istinu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen/ freddy top 10 Tanja Bošković Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Youtube printscreen/ freddy top 10 Tanja Bošković Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Youtube printscreen/ freddy top 10 Tanja Bošković Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Youtube printscreen/ freddy top 10 Tanja Bošković Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Youtube printscreen/ freddy top 10 Tanja Bošković Br. slika: 5 5 / 5

Podsjetimo, Tanjina ćerka krenula je majčinim stopama i često se pojavljuje na malim ekranima. S druge strane, sin Đorđe završio je Fakultet političkih nauka i godinama živi u Americi.