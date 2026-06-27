Pjevačica Maja Odžaklijevska otvoreno je govorila o svojim neuspjelim brakovima i izazovima u porodici.

Izvor: Youtube printscreen/EX YU ARHIV

Pjevačica Maja Odžaklijevska iza sebe ima prilično buran ljubavni život. Kako je sama priznala, čak dvanaest puta je stupala u brak, a svaki je završila iz istog razloga – netrpeljivosti prema „zvocanju“.

Prisjećajući se svojih neuspjelih ljubavnih iskustava, Maja je bez dlake na jeziku opisala kako je po kratkom postupku rješavala bračne nesuglasice.

„Imala sam dvanaest takozvanih brakova. Kako dođe onaj momenat da krene zvocanje ili ponašanje koje mi se ne dopada, ja strpam sve stvari u kese za smeće i kažem: 'Stvari su ti ispred.' Ćao, doviđenja i novi brak. Moja majka je govorila: 'Jedan se otegao, drugi se protegao.'“

Vidi opis Ova pjevačica je imala najviše razvoda na estradi: Svakom stavila stvari u kese za smeće, ovo je bio razlog Maja Odžaklijevska Maja Odžaklijevska sa unukom Maja Odžaklijevska Maja Odžaklijevska Maja Odžaklijevska Maja Odžaklijevska Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Emisija Premijera Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Pink/Printscreen/NovoJutro Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 6 6 / 6 AD

Danas joj je najveći fokus porodica, a posebno unuk Luka, kojem je dijagnostikovan autizam.

Pjevačica je ranije otvoreno govorila o tome da je prva primijetila poteškoće u njegovom razvoju i insistirala da potraže stručnu pomoć.

„Luka je imao dvije godine kada sam vidjela da sa njim nešto nije u redu. Predložila sam ćerki da ga vodimo u Institut za djecu ometenu u razvoju, a ona mi je rekla: 'Ajde, mama, molim te, ne izmišljaj'. Rekla sam joj da znam da je teško svakoj majci da prihvati da sa njenim djetetom nešto nije u redu, ali da moramo to da uradimo. Mislila sam da je bolje da ispravljamo to što treba da se ispravi dok je još mali.“