logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ova pjevačica je imala najviše razvoda na estradi: Svakom stavila stvari u kese za smeće, ovo je bio razlog

Ova pjevačica je imala najviše razvoda na estradi: Svakom stavila stvari u kese za smeće, ovo je bio razlog

Autor Ana Živančević
0

Pjevačica Maja Odžaklijevska otvoreno je govorila o svojim neuspjelim brakovima i izazovima u porodici.

Ova pjevačica je imala najviše razvoda na estradi: Svakom stavila stvari u kese za smeće, ovo je bio Izvor: Youtube printscreen/EX YU ARHIV

Pjevačica Maja Odžaklijevska iza sebe ima prilično buran ljubavni život. Kako je sama priznala, čak dvanaest puta je stupala u brak, a svaki je završila iz istog razloga – netrpeljivosti prema „zvocanju“.

Prisjećajući se svojih neuspjelih ljubavnih iskustava, Maja je bez dlake na jeziku opisala kako je po kratkom postupku rješavala bračne nesuglasice.

„Imala sam dvanaest takozvanih brakova. Kako dođe onaj momenat da krene zvocanje ili ponašanje koje mi se ne dopada, ja strpam sve stvari u kese za smeće i kažem: 'Stvari su ti ispred.' Ćao, doviđenja i novi brak. Moja majka je govorila: 'Jedan se otegao, drugi se protegao.'“

Danas joj je najveći fokus porodica, a posebno unuk Luka, kojem je dijagnostikovan autizam.

Pjevačica je ranije otvoreno govorila o tome da je prva primijetila poteškoće u njegovom razvoju i insistirala da potraže stručnu pomoć.

„Luka je imao dvije godine kada sam vidjela da sa njim nešto nije u redu. Predložila sam ćerki da ga vodimo u Institut za djecu ometenu u razvoju, a ona mi je rekla: 'Ajde, mama, molim te, ne izmišljaj'. Rekla sam joj da znam da je teško svakoj majci da prihvati da sa njenim djetetom nešto nije u redu, ali da moramo to da uradimo. Mislila sam da je bolje da ispravljamo to što treba da se ispravi dok je još mali.“

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Maja Odžaklijevska razvod pjevačica

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ