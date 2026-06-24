Kristijan Golubović snimio film za 18+: Otvorio Onlifens, pa poručio narodu "nemojte da se pravite fini"

Bivši rijaliti igrač i robijaš, Kristijan Golubović, otvorio je profil na Onlifensu, platformi za odrasle.

Izvor: Instagram printscreen/kristijan.krile_official

Nakon što se razišao od partnerke Kristine Spalević, o čemu su domaći mediji danima brujali, Kristijan Golubović je odlučio da se posveti snimanju provokativnog sadržaja i da od toga zarađuje.

Na Instagramu je najavio svoj prvi film za odrasle:

- Nemojte da se pravite fini, čeka vas film! - poručio je Kristijan Golubović, dok je u grupi na Telegramu imao malo detaljniji opis.

- Za dobar kićanović tu je moj prvi e*otski film - poručio je on i još dodao:

- Bez starca nema udarca! Pogledajte kako to čika Krile radi - napisao je u najavi bivši rijaliti igrač.

Da bi se pogledao njegov snimak, Kristijan traži 15 dolara - što je oko 1550 dinara, a pretplatom u tom iznosu će moći da se gleda njegov sadržaj ukupno 30 dana.

"Kristini je cilj da me strpa u zatvor"

Kako Telegraf nezvanično saznaje 19. juna, pobjednik Farme Kristijan Golubović, ponovo je zavšio u policiji pošto ga je bivša partnerka Kristina Spalević prijavila zbog navodnog uznemiravanja i prijetnji, nakon čega su mu izrečene mjere zabrane prilaska i komunikacije.

Prema njihovim saznanjima, Kristina Spalević (29) obratila se policiji u srijedu i prijavila Kristijana Golubovića (57), navodeći da joj je upućivao prijeteće SMS poruke, kao i da ju je uznemiravao.

Kristijana je iznio svoju stranu priče:

- Ma, prijavljivala me je policiji. Čak me je optuživala da sam ubio nekog čovjeka, nekog kera... Da sam htio nju da ubijem. Ona nema više šta da kaže, jer je demantovala sebe sa tri pomirenja tokom ovih njenih prijavljivanja mene za nasilje i onda je demantovala, izgubila je krediblitet i sada je prešla na drugi nivo, da me namjesti za neka veća krivična djela da može da me se oslobodi - rekao je on i dodao:

- Eto ja mislim da joj je to cilj. Da me strpa u zatvor. Jer, po staroj ustaljenoj šemi da Kristijan nije ništa uradio, a da ide na robiju, sada se drži tog modela. Jednostavno priključila se grupi mentalno premećenih degenerika antifanova, najvećeg fana antifana da me hejtuju da me degradiraju, sruše i naprave lažovom jer oni su lažovi i manipulatori da me hejtuju, koje ja kroz život razotkrijem jer kad dođe do toga samo kažeš idem na svoju stranu, da se rastavimo, a ne uz ovakve posledice i prepucavanje javno - izjavio je on.

Krstinine i Kristijanove slike pogledajte u galeriji:



