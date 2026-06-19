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"Namjestila mi zatvor, a slikala mi se kako se slikala": Oglasio se Kristijan nakon što je završio u policiji

"Namjestila mi zatvor, a slikala mi se kako se slikala": Oglasio se Kristijan nakon što je završio u policiji

Autor Jelena Sitarica
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Kristijan Golubović se oglasio nakon prijave bivše supruge, iznijevši niz tvrdnji na njen račun.

Kristijan Golubović se oglasio nakon prijave bivše supruge Izvor: Instagram printscreen/kristijan.krile_official

Kristijan Golubović se oglasio nakon što je završio u policiji zbog navodnih prijetnji upućenih bivšoj partnerki Kristini Spalević. Ovim povodom se oglasio i iznio svoju stranu priče.

"Ljudi, nećete vjerovati sad šta mi se desilo, Kristina Spalević, stari cinkaroš još iz Šapca, tako mi je govorio njen bivši dečko da je sarađivala sa policijom i da me namjestila u zatvor. Upravo je otišla u policiju i prijavila me za uznemiravanje, to djevojka radi kad joj nije po volji u razmjeni naših poruka. Imam stotine poruka i intimnog sadržaja i ovakvih i onakvih, samo prije nepunih 20 dana. Tako da znate babe koje podržavate Kristinu da nikakav nasilnik nisam, da je uopšte ne uznemiravam, da je volim najviše na svijetu, ali je prezirem što je cikaroš. Namješta ljude za nešto što nisu uradili. To mi radi već treći put, na štetu naše djece, 150.000 dinara sam platio, zamalo završio u zatvoru, jednostavno pravi od sebe žrtve, žena koja je sumnjivog morala, slika se kako se kako se slika. Tek ćete da saznate, sad me izazvala, tek ćete vidjeti ko je Kristina Spalević", rekao je Kristijan Golubović.

Podsjetimo, Kristina je prijavila nekadašnjeg partnera i oca njene djece za uznemiravanje i prijetnje SMS porukama, nakon čega je Goluboviću izrečena mjera zabrane prilaska.

(Blic.rs/MONDO)

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Tagovi

kristijan golubović kristina spalević prijava policija

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