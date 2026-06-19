Kristijan Golubović ponovo u policiji: Prijavila ga Kristina, hitno reagovalo tužilaštvo

Kristina je bivšeg partnera prijavila policiji zbog uznemiravanja i prijetnji.

Izvor: Kurir

Kako prenose domaći mediji, bivši učesnik rijalitija i pobjednik "Farme" Kristijan Golubović ponovo se našao u centru pažnje nakon što ga je bivša partnerka Kristina Spalević navodno prijavila zbog uznemiravanja i prijetnji.

Prema istim navodima, nakon prijave su mu izrečene hitne mjere zabrane prilaska i komunikacije.

Prema saznanjima Kurira, Kristina Spalević obratila se policiji u srijedu i prijavila Kristijana Golubovića, navodeći da joj je upućivao prijeteće SMS poruke, kao i da ju je uznemiravao.

Slučaj je proslijeđen nadležnim institucijama, a dalju istragu vodi Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje će utvrditi sve okolnosti prijavljenog događaja.

Za sada se Kristijan Golubović nije javno oglašavao povodom ovih navoda.

Podsjetite se kako su izgledali tokom ljubavi:

(Kurir.rs/MONDO)