Kristina je bivšeg partnera prijavila policiji zbog uznemiravanja i prijetnji.
Kako prenose domaći mediji, bivši učesnik rijalitija i pobjednik "Farme" Kristijan Golubović ponovo se našao u centru pažnje nakon što ga je bivša partnerka Kristina Spalević navodno prijavila zbog uznemiravanja i prijetnji.
Prema istim navodima, nakon prijave su mu izrečene hitne mjere zabrane prilaska i komunikacije.
Kristijan Golubović ponovo u policiji: Prijavila ga Kristina, hitno reagovalo tužilaštvo
Prema saznanjima Kurira, Kristina Spalević obratila se policiji u srijedu i prijavila Kristijana Golubovića, navodeći da joj je upućivao prijeteće SMS poruke, kao i da ju je uznemiravao.
Slučaj je proslijeđen nadležnim institucijama, a dalju istragu vodi Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje će utvrditi sve okolnosti prijavljenog događaja.
Za sada se Kristijan Golubović nije javno oglašavao povodom ovih navoda.
Podsjetite se kako su izgledali tokom ljubavi:
Kristijan Golubović ponovo u policiji: Prijavila ga Kristina, hitno reagovalo tužilaštvo
(Kurir.rs/MONDO)