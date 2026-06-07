Porodica Petrović je angažovala advokata i odlučna je da slučaj ne ostane nekažnjen. Jovana je zadobila povrede u predjelu grkljana, nosi kragnu i ima otečen vrat.

Izvor: MONDO

Poznati muzičar Dejan Petrović doživio je pakao kada je njegovu ćerku Jovanu brutalno pretukao brat MMA borca M.B. Nasilnik je sada i priveden.

Jovana je porodicu probudila usred noći, uplašena i u suzama, a naš najpoznatiji trubač je opisao jezive trenutke kada je saznao šta se njegovoj ćerki dogodilo.

- Bogu hvala, dobro je, nosi kragnu u kući. Boli je malo, teže guta i otekao joj je taj dio oko grkljana i jabučice. Tek jutros ju je stigao strah, baš se uplašila. Juče nas je doktor za ORL upitao da li smo svjesni da udarac u grkljan može da se završi smrtnim ishodom! Tako da, kada smo skontali šta je sve moglo da bude, ispalo je najbolje što je moglo, zaključio je otac pretučene djevojke.

Vidi opis "Znam da je priveden brat MMA borca": Dejan Petrović se oglasio nakon što mu je ćerka pretučena i hapšenja Dejan Petović Dejan Petrović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/RTS Ordinacija - Zvanični kanal Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 6 / 6 AD

Napadač priveden, Petrović spremio advokate

Prema riječima muzičara, brat čuvenog MMA borca, koji je nakon napada pobjegao sa Zlatibora za Beograd, sada se nalazi u rukama policije. Petrović ističe da neće dozvoliti da ovaj slučaj prođe nekažnjeno i da je već angažovao pravni tim.

- Ja koliko imam informaciju, on je sinoć uhapšen, priveden, ili se predao sam, ne znam tačno. Uglavnom znam da je priveden, za dalje ne znam. Čekamo sutra, ponedeljak, radni dan, da vidimo šta se dešava, izjavio je Dejan i dodao:

- Iskreno da vam kažem, prvi put se suočavam sa ovakvim slučajem i ne znam ništa oko toga. Advokate sam spremio, i čekam da vidim da li prvo tužilaštvo treba da se izjasni.

U javnosti su se pojavile informacije da su predstavnici napadača pokušali da stupe u kontakt sa porodicom Petrović kako bi izgladili situaciju, što je muzičar i potvrdio. Ipak, Dejan je bio izričit da nikakva izvinjenja ne dolaze u obzir nakon mučkog prebijanja njegovog djeteta.

Ovako je izgledala Jovanina proslava 18. rođendana:

Vidi opis "Znam da je priveden brat MMA borca": Dejan Petrović se oglasio nakon što mu je ćerka pretučena i hapšenja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: privatna arhiva Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: privatna arhiva Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: privatna arhiva Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: privatna arhiva Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: privatna arhiva Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: privatna arhiva Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: privatna arhiva Br. slika: 7 7 / 7

Pokušaj izvinjenja preko posrednika kategorički odbijen

- Meni su ti ljudi koji su me zvali rekli da je on pokušavao da se izvini preko posrednika, ali koliko je to tačna informacija, ne znam. Mene jesu zvali, ali ja ne želim nikakvo izvinjenje posle ovoga! Da su htjeli da se izvine, mogli su to da učine juče ujutru, a ne da pobjegnu sa Zlatibora za Beograd. Iskreno da vam kažem, da sam ja imao problem na mojoj svirci, ništa od ovoga ne bih davao javno, ali pošto ja moje dijete nikada nisam udario, da mi neko bije dijete po ulici, ja stvarno ne mogu da pređem preko toga, poručio je bijesni otac.

Inače, kako pišu domaći mediji, Užičani su bijesni zbog incidenta koji se desio u njihovom gradu.