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Pavle Mensur bio u vezi sa Milicom Veličković? Glumac krio romansu sa rijaliti učesnicom, isplivali detalji

Pavle Mensur bio u vezi sa Milicom Veličković? Glumac krio romansu sa rijaliti učesnicom, isplivali detalji

Autor Dragana Tomašević
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Prije veze o kojoj bruji Srbija, Pavle je navodno bio u kratkoj romantičnoj vezi sa bivšom rijaliti učesnicom Milicom Veličković

Pavle Mensur bio u vezi sa Milicom Veličković? Glumac krio romansu sa rijaliti učesnicom, isplivali Izvor: Instagarm printscreen / pavlemensur

Mladi glumac Pavle Mensur se našao u centru pažnje javnosti zbog svog emotivnog života. Trenutno, glumac uživa u romantičnoj vezi sa poznatom glumicom Jelisavetom Orašanin, koja je od njega starija 11 godina. Kako "Blic" saznaje, on je bio u vezi sa bivšom rijaliti učesnicom Milicom Veličković.

Glumac i bivša rijaliti učesnica imali su kratku romansu koju je Pavle Mensur vešto krio od očiju javnosti. Ono što je posebno interesantno jeste da je mladi glumac ovu vezu držao u strogoj tajnosti, te je nije javno eksponirao, za razliku od svojih prethodnih veza sa ostalim djevojkama koje su bile znatno vidljivije u javnosti.

Kako navodi izvor njih su upoznali zajednički prijatelji.

" Milica i Pavle su odrasli u istom kraju, upoznali su se preko zajedničkih prijatelja, a potom su odnos podigli na viši nivo. Veza je kratko trajala, rastali su se bez ružnih reči i svako je nastavio svojim putem" rekao je izvor za "Blic".

Pavle i Jelisaveta se više ne kriju

Podsjetimo, ekipa "Blica" došla je u posjed ekskluzivnih fotografija glumice Jelisavete Orašanin i njenog 11 godina mlađeg dečka Pavla Mensura na kojima se ljube pred svima.

Jelisaveta Orašanin je nakon razvoda započela vezu sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom.

Tagovi

pavle mensur milica veličković

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