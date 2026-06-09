Pavle Mensur bio u vezi sa Milicom Veličković? Glumac krio romansu sa rijaliti učesnicom, isplivali detalji

Prije veze o kojoj bruji Srbija, Pavle je navodno bio u kratkoj romantičnoj vezi sa bivšom rijaliti učesnicom Milicom Veličković

Izvor: Instagarm printscreen / pavlemensur

Mladi glumac Pavle Mensur se našao u centru pažnje javnosti zbog svog emotivnog života. Trenutno, glumac uživa u romantičnoj vezi sa poznatom glumicom Jelisavetom Orašanin, koja je od njega starija 11 godina. Kako "Blic" saznaje, on je bio u vezi sa bivšom rijaliti učesnicom Milicom Veličković.

Glumac i bivša rijaliti učesnica imali su kratku romansu koju je Pavle Mensur vešto krio od očiju javnosti. Ono što je posebno interesantno jeste da je mladi glumac ovu vezu držao u strogoj tajnosti, te je nije javno eksponirao, za razliku od svojih prethodnih veza sa ostalim djevojkama koje su bile znatno vidljivije u javnosti.

Kako navodi izvor njih su upoznali zajednički prijatelji.

" Milica i Pavle su odrasli u istom kraju, upoznali su se preko zajedničkih prijatelja, a potom su odnos podigli na viši nivo. Veza je kratko trajala, rastali su se bez ružnih reči i svako je nastavio svojim putem" rekao je izvor za "Blic".

Pavle i Jelisaveta se više ne kriju

Podsjetimo, ekipa "Blica" došla je u posjed ekskluzivnih fotografija glumice Jelisavete Orašanin i njenog 11 godina mlađeg dečka Pavla Mensura na kojima se ljube pred svima.

Jelisaveta Orašanin je nakon razvoda započela vezu sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom.