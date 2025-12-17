Misica poreklom s Kosova ostala bez krune: Skandalozna slika izazvala osudu javnosti, evo o čemu je reč (Foto)

Mis Finske, koja vodi poreklo sa Kosova, ostala je bez krune nakon što je u javnost isplivala slika zbog koje je optužena za rasizam

Predstavnica Finske na nedavnom izboru za Mis univerzuma u Tajlandu našla se u središtu međunarodnog skandala nakon što je na društvenim mrežama objavila fotografiju na kojoj rukama sužava oči.

Taj gest je u mnogim kulturama Istočne Azije protumačen kao uvredljiv i rasistički.

Zbog sporne objave, Sari Džafče, dvadesetdvogodišnja misica čiji je otac poreklom sa Kosova, ostala je bez titule Mis Finske.

Na fotografiji je stajao komentar kiinalaisenkaa syömäs, što se može prevesti kao "jedem sa Kinezom" ili "jedem kinesku hranu". Takva poza se često povezuje sa ismevanjem Azijata, što je dodatno pojačalo negativne reakcije.

Objava je izazvala oštre osude u Japanu, Južnoj Koreji i Kini, a polemika se proširila i van sveta mode. Na meti kritika našla se čak i Finer, nacionalna avio-kompanija Finske, iako nije bila direktno povezana sa slučajem.

Premijerka Finske izjavila je da su ovakvi postupci "nepromišljeni i glupi" i ocenila da je čitava situacija "štetna" za ugled zemlje.

Džafče se javno izvinila, navodeći da je gest napravila jer ju je bolela glava. Dodala je i da je sporni komentar uz fotografiju postavila njena prijateljica bez njenog znanja, kako je prenela finska štampa, uključujući list Ilta-Sanomat.

"Nije mi bila namera da bilo koga uvredim. Jedna od najvažnijih stvari za mene je poštovanje ljudi, njihovog porekla i razlika", napisala je na Instagramu,

