"Tara ide u Sopot u školu, budim je u 6 za autobus": Ana Nikolić progovorila o ćerki, Rasti i njegovoj porodici

Autor Marina Cvetković
0

"Tara ide u Sopot u školu, budim je u 6 za autobus": Ana Nikolić progovorila o ćerki, Rasti i njegov Izvor: YT/Boki13

Pjevačica Ana Nikolić bila je u braku sa reperom Stefanom Đurićem Rastom, ali su ipak odlučili da se raziđu i svako krene svojim putem.

Ana Nikolić se sada osvrnula na kratak brak sa reperom sa kojim ima ćerku Taru.

"Rasta je duhovit, šarmantan. To je bila ljubav velika. Završila se kako se završila. Sad smo stvarno u dobrim odnosima. Od početka sam znala da ćemo vjerovatno da se razvedemo. Poročni smo oboje, rokenrol i dijete ne idu zajedno. Nije mi se dopao zajednički život, mi smo se sporazumno razveli", rekla je Ana u podkastu Bokija 13.

Prisjetimo se ovog para:

"Zajedno brinemo o Tari, naravno. Naša ćerka ide u školu u Sopotu. Ide autobusom, koji je vozi do škole. Budim je u šest ujutru, spremim je, obučem je. Inače, da kažem, Tara je pravljena iz ljubavi. Ostala sam brzo trudna. Moram da kažem, Rasta ima fine ljude oko sebe, u porodici, svi su fini, samo je on posrnuo! Nema šanse da se pomirimo ikad, gdje, ja ga gledam kao brata, nikako", navela je pjevačica kod Bokija 13.

Evo kako je Ana izgledala u emisiji:

