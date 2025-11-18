"Tara ide u Sopot u školu, budim je u 6 za autobus": Ana Nikolić progovorila o ćerki, Rasti i njegovoj porodici

Ana Nikolić se sada osvrnula na kratak brak sa reperom sa kojim ima ćerku Taru.

Pjevačica Ana Nikolić bila je u braku sa reperom Stefanom Đurićem Rastom, ali su ipak odlučili da se raziđu i svako krene svojim putem.

"Rasta je duhovit, šarmantan. To je bila ljubav velika. Završila se kako se završila. Sad smo stvarno u dobrim odnosima. Od početka sam znala da ćemo vjerovatno da se razvedemo. Poročni smo oboje, rokenrol i dijete ne idu zajedno. Nije mi se dopao zajednički život, mi smo se sporazumno razveli", rekla je Ana u podkastu Bokija 13.

"Zajedno brinemo o Tari, naravno. Naša ćerka ide u školu u Sopotu. Ide autobusom, koji je vozi do škole. Budim je u šest ujutru, spremim je, obučem je. Inače, da kažem, Tara je pravljena iz ljubavi. Ostala sam brzo trudna. Moram da kažem, Rasta ima fine ljude oko sebe, u porodici, svi su fini, samo je on posrnuo! Nema šanse da se pomirimo ikad, gdje, ja ga gledam kao brata, nikako", navela je pjevačica kod Bokija 13.

