"Udarao me je po genitalijama, bila sam modra": Stravično priznanje o slavnom glumcu, sve se dešavalo pred kamerama

Bela Torn (27) obrušila se na Mikija Rurka (72) nakon njegovog skandala sa homofobijom u Velikom bratu. Ona ga je optužila za namjerno zlostavljanje i ponižavanje koje je trpjela tokom snimanja filma "Djevojka".

Glumica Bela Torn oglasila se danas na društvenim mrežama, povodom učešća Mikija Rurka u Velikom Bratu, gdje je već ispipao voditeljku i iznio homofobične uvrede na račun mlade pjevačice i glumice Džo Džo Silve.

Bela je napisala da je rad sa glumcem Mikijem Rurkom bio "jedno od najgorih iskustava svih vremena u njenom životu", i detaljno opisala kako ju je namjerno udarao u genitalije i nanosio joj modrice, udarajući je brusilicom u međunožje umjesto, kako je scenarijom bilo predviđeno, u koljeno.

"Ovaj j**eni tip. ODVRATNO. Morala sam da radim sa ovim čovjekom - u sceni u kojoj sam na koljenima sa rukama vezanim oko leđa. Trebalo je da stavi metalnu brusilicu na čašicu mog koljena, a umjesto toga gurao ju je na moje genitalije i udarao me iznova i iznova."

Lijepa glumica nastavila je da opisuje užas kroz koji je prolazila radeći sa holivudskom zvijezdom:

"Imala sam modrice na karličnoj kosti. Rad sa Mikijem bio je jedno od najgorih iskustava u mom životu radeći kao glumica."

U posebnom postu dodala je: "Toliko odvratnih priča o stvarima kroz koje me je natjerao da prođem zbog filma, uključujući i njegovu posljednju scenu gdje ubrzava broj obrtaja na motoru kako bi mogao potpuno da me prekrije prljavštinom. Pretpostavljam da je mislio da je smiješno da me ponizi pred cijelom ekipom."

Bela Torn je opisala i dodatno poniženje koje je morala da istrpi da bi film sa Mikijem Rurkom bio snimljen do kraja.

"Ulazio je u svoju prikolicu potpuno sam, jer je odbio da razgovara sa rediteljem ili producentima. Morala sam da ga ubjeđujem da se vrati na set i završi svoj posao, a on je to koristio da bi urlao i zahtijevao nemoguće stvari od producenata. U stvari, morala sam da ga molim, jer film nije mogao da bude završen bez njega. Svačiji rad bi bio izgubljen i potpuno uzaludan. Nisam željela da to uradim. Bilo mi je neprijatno, ali sam uradila ono što se od mene tražilo i ono što je najbolje za film", navela je Bela.

