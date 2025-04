Preminuo čuveni glumac, zvijezda Holivuda: Igrao negativce pa postao svještenik, a sada je pronađeno njegovo tijelo

Mel Novak proslavio se zahvaljujući filmovima sa Brus Lijem.

Mel Novak, američki glumac srpskog porijekla, preminuo je u 90. godini života, što je za medije potvrdila njegova ćerka. Posljednje dane proveo je u ustanovi za negu na jugu Kalifornije gdje je i pronađeno njegovo tijelo. Inače, on se borio sa hroničnim bolovima koji su ga pratili godinama, a koji su nastali kao posljedica raznih povreda stečenih tokom glumačke karijere, pretežno u akcionim filmovima.

Rođen kao Milan Mrđenović u Pensilvaniji, Novak je odrastao u američko-srpskoj porodici i u mladosti gajio velike ambicije da postane profesionalni bejzbol igrač. Ipak, teška povreda ramena prerano je prekinula tu sportsku priču i usmjerila ga ka svijetu zabave. Čuveni glumac se preselio u Los Anđeles, najprije je radio kao model, a potom se prirodno prebacio u glumu, gdje je ubrzo postao prepoznatljiv po ulogama zlikovaca, naročito u filmovima borilačkog žanra.

Njegova filmografija obuhvata naslove poput "Black Belt Jones", "A Force of One" i "An Eye for an Eye", ali publika ga najviše pamti po ulozi Stika u filmu "Game of Death". Iako se često pogrešno vjeruje da je direktno sarađivao s Brus Lijem, Novak je zapravo snimao ovaj film nakon Lijeve smrti, koristeći već postojeći materijal legendarnog majstora borilačkih vještina. Njegov lik, zloglasni Stik, ostao je upamćen po karakterističnoj šibici koju stalno drži među zubima.

Tokom svoje bogate karijere sarađivao je sa brojnim slavnim imenima, ali je uvijek isticao Stiva Mekvina kao najharizmatičnijeg i najprofesionalnijeg partnera. S druge strane, nikada nije krio razočaranje u saradnji s Čakom Norisom, o čemu je otvoreno govorio u intervjuima.

Van svijetla reflektora, Mel Novak je vodio potpuno drugačiji život. Bio je rukopoloženi svještenik i posvijetio se misionarskom radu, najviše među zatvorenicima i marginalizovanim grupama u Los Anđelesu. Vjera mu je bila snažan oslonac u privatnim krizama, a njegova duhovna posvijećenost reflektovala se i na izbor uloga – striktno je odbijao da igra u scenama koje bi narušavale njegova moralna i vjerska uvjerenja.

Uprkos poznim godinama, Novak je ostao aktivan sve do kraja. Nekoliko njegovih novijih filmova još nije doživjelo premijeru, uključujući akcioni triler "Fight or Die", čime je njegova karijera, nalik na njegov život, ostala nepredvidiva i bogata do samog kraja.

