"Preglasni su u krevetu, htjeli smo da sazovemo kućni savjet": Komšije Mime Karadžića iznijele škakljive detalje

Milutin Mima Karadžić više od dvije godine uživa u vezi sa 35 godina mlađom koleginicom Natašom Stanišić, a sada su njihove komšije progovorile o ovom odnosu.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagi

Milutin Mima Karadžić (69) više od dvije godine uživa u vezi sa 35 godina mlađom koleginicom Natašom Stanišić. Njihova ljubav je iz dana u dan sve jača, a već neko vrijeme i žive zajedno u glumčevom stanu u srcu Vračara.

S obzirom da Mima privatni život krije od javnosti, i da se sa Natašom do sad tek nekoliko puta pojavio zajedno na javnim događajima, ekipa Kurira se uputila ka zgradi gdje Karadžić živi, kako bi od njegovih komšija čuli kakav je glumac kao komšija, i da li ga viđaju sa skoro četiri decenije mlađom djevojkom.

Njegove komšije bile su i više nego raspoložene da otkriju zanimljive detalje iz Miminog života.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagi

"Viđamo Mimu, starog vuka, kako da ne. Natašu malo rjeđe nego njega, ne voli baš da izlazi iz stana. Dosta je povučena. On se izgleda baš zaljubio, postao je pravi potrčko. Da ne kažem papučić (smijeh). Mima svaki dan izlazi i završava svoje obaveze, mislim da ide i na neke terapije u grad. Izgleda da mu je djevojka loša kuvarica, jer on svaki dan jede gotovu hranu po okolnim restoranima i donosi je u stan. Često i naručuju preko dostave. Posjećuje tu i obližnju kladionicu. Izgleda da oboje vole i da popiju žestinu, stalno nosi neke flaše sa vinom. Ovako nije loš čovjek, ali da ne živi u skladu sa svojim godinama - ne živi. Čovek živi drugu mladost", rekao je jedan od komšija.

Komšinica sa sprata na kome stan ima i Mima, bila je baš pričljiva, pa je ispričala neke sočne detalje iz veze sa Natašom, i to ni manje-ni više, nego iz njegove spavaće sobe.

"Jao, imam svašta da kažem o njemu. Mene i ostale komšije, a posebno sa ovog sprata jako nervira što su preglasni u krevetu. Ludo zvuči, ali to je istina. Toliko su glasni dok vode ljubav, da sprat odzvanja od njih. Posebno od nje. Ja sve razumijem, ali ovdje ima i starijih ljudi i djece. To se čuje ne samo noću, nego često i preko dana. Šta da vam kažem? Prije nekoliko mjeseci smo zbog njih i te buke hteli da sazovemo i sastanak kućnog savjeta, ali smo odustali. Oni se od blama vjerovatno ne bi ni pojavili. Ipak, on je poznat glumac i u ozbiljnim godinama, penzioner je. Ne priliči mu da se ponaša kao tinejdžer pušten sa lanca. Kad sam vidjela one slike sa belim prahom, bila sam šokirana. Mnogi su ga zbog toga tad izbjegavali. Nadam se da je to scena iz nekog filma, kao što je i rekao", zaključila je Kurirova sagovornica.

Pogledajte slike ovog para:

Glumac je do sad samo jednom pričao o vezi sa Stanišićevom.

"Družimo se, lijepo nam je. Uživamo da provodimo vrijeme zajedno. Da li ima nešto više od drugarstva među nama? Ne bih govorio o tome. To su lične stvari, ali mogu da vam potvrdim da smo se fantastično proveli u Sarajevu. Ona je moja mlađa koleginica, sa kojom se družim, izlazim, ali ne bih detaljisao dalje", istakao je za Story Mima, te je dodao da mu je javno potenciranje razlike u godinama između njih pretjerano.

Podsjetimo, Nataša je glumila u seriji "Zakopane tajne", a sa Mimom se upoznala na snimanju. Nju glumac svima predstavlja kao svoju prijateljicu, a zajedno su se pojavili na Filmskom festivalu u Sarajevu, na dvije pozorišne premijere, kao i na snimanju emisije "Nikad nije kasno".

"Mima je oduševljen Natašom. Njemu uopšte ne smeta razlika u godinama, iako je baš očigledna. Ali svi su navikli od Mime da ima mlade i atraktivne djevojke, tako da ovo nikome nije čudno. Iako je svima jasno da su u ljubavnoj vezi, on to ne priznaje, pa je svima predstavlja kao koleginicu i prijateljicu. Prvo je sa njom došao zajedno na snimanje emisije 'Nikad nije kasno'. Tu ju je upoznao sa Cecom, Žikom Jakšićem, Maretom, Draganom Katić. Ona je sve vreme bila u bekstejdžu emisije dok su oni nekoliko sati snimali. Često izlaze zajedno i u grad, šetaju se, uživaju u ručkovima. Da ne žele da se skrivaju od kamera, videlo se i na premijeri predstave u BDP. Čim su došli, Mima je sam nakratko zastao, dok ga je ona sačekala, a zatim su odmah otišli u salu. Nakon što se predstava završila, oni su, da bi izbegli novinarska pitanja, odmah otišli iz pozorišta", rekao nam je svojevremeno izvor.

Podsjećanja radi, Milutin Mima Karadžić je 2017. godine planirao da stane na ludi kamen sa 33 godine mlađom Nevenom Matić, ali je vjenčanje otkazano. On iza sebe ima jedan brak - 1992. godine oženio se glumicom Sunčicom Đurić, a zajednica je potrajala nešto duže od dvije godine.

