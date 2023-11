KADA I SA KIM SU POZNATI IZGUBILI NEVINOST? Jedan sa ČOBANICOM na livadi, drugi u ČAMCU, a ova pjevačica sa NASTAVNIKOM!

Mnoge javne ličnosti pričali su o svojim prvim intimnim iskustvima, neke su otkrile da su to uradile iz čiste radoznalosti, dok su drugi istakli da su to uradili iz čiste ljubavi.

Pjevačica Vanja Mijatović ispričala je da joj je prvo iskustvo bilo neprijatno, pošto ju je muškarac sa kojim je to učinila iskoristio.

"Ja sam bila jako zaljubljena u dečka sa kojim sam prvi put bila, međutim on je kao i 99 posto momaka bio skot, pa me je samo iskoristio. A ja sam njemu pjevala svadbu... Al' dobro, vrijeme liječi sve, tako da mi nije bilo ništa teško. Bilo mi je drago, iako me baš povrijedio", rekla je Vanja jednom prilikom.

Velika balkanska zvijezda Zdravko Čolić, je priznao da je prvi put imao intimne odnose na livadi. "Prvi intimni odnos imao sam kao jako mlad, sa jednom čobanicom. To se desilo na livadi, pa nisam ja džabe Bosanac! Okolo je bio neki kamenjar, u blizini rečica, čista idila. Tim seoskim djevojkama koje su čuvale ovce sam kao dijete iz grada bio jako simpatičan."

Vesna Zmijanac je jednom prilikom ispričala da je prvo intimno iskustvo imala sa nastavnikom matematike. "Prvi intimni odnos imala sam sa svojim nastavnikom matematike, svojom tajnom ljubavlju. Naša veza bila je zaista ono što prava veza i treba da bude. Iako sam bila maloljetna, izgledala sam starije za svoje godine. Šminka i garderoba doprinijele su da se moje već oformljeno tijelo još bolje istakne. Razlika u godinama nije mi predstavljala smetnju. Bio mi je potreban neko stariji u kome sam, i ne znajući, nesvjesno, tražila oca. Imponovalo mi je to što mi jedan odrastao muškarac sa autoritetom nastavnika poklanja pažnju i posvećuje vrijeme. Vodili smo ljubav pored Ibra, kod korzoa", bila je iskrena Vesna.

Voditeljka Suzana Mančić priznala da je sa svojim dečkom imala odnose kada je napunila šesnaest godina. "Gubljenje nevinosti je traumatično iskustvo, jer tada završavate jedan život i započinjete drugi. Meni je prvi put bilo prelijepo, a izgubila sam nevinost sa šesnaest godina. Toliko sam bila zaljubljena u tog dečka da sam željela samo njemu da se dam. U to vrijeme je donja granica bila šesnaest godina, i moram da kažem da sam jedva čekala da napunim toliko da bih sa njim uživala, rekla je Suzana, dok je Mima Karadžić priznao jednom prilikom da je bio vrlo nespreman.

"Sve se dogodilo na obali Kotora u usidrenom čamcu. Bio sam veoma mlad i nespreman, pa se tako i cijela akcija brzo završila."

Dušica Grabović otkrila je koji pjevač je bio njena prva ljubav, te da je s njim i izgubila nevinost. Ona je gostujući jednom prilikom u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji otkrila da joj je prvi momak sa kojim je prošla sve bio kolega Peđa Jovanović. "Anu i njega poznajem od 16. godine života, rođeni smo u istom gradu, a ja sam zbog njega i počela da se bavim pjevanjem. On je nastupao u jednom kafiću gdje sam ja izlazila. Sa njim sam izgubila nevinost. Moja prva ljubav, moj prvi pređen most. Bila sam čak i na rođenju njegovog sina", otkrila je tada Dušica i dodala da su ostali u odličnim odnosima.

Nataša Bekvalac je u jednoj emisiji pričala kako je sa svojim prvim dečkom imala i prvi seks, malo posle svog šesnaestog rođendana.