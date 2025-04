"Sklonila sam djecu, ucjenjuju me sa 15.000 eura": Mia Borisavljević o skandalu koji prijeti da joj uništi karijeru

Mia se uključila uživo u emisiju i do detalja otkrila šta se dešava nakon optužbi izvjesne Leposave.

Izvor: YouTube/AmiG Show

Pjevačica Mia Borisavljević već godinama uspješno vodi posao u oblasti fitnesa, a žene širom zemlje koriste sprave za vježbanje koje su dio njenog brenda. Međutim, nedavno je pažnju javnosti privukla izjava Leposave Bajković, jedne od korisnica, koja je ispričala da je u jednom od salona gdje se koriste pjevačicini aparati zadobila ozbiljne povrede.

Kako Leposava tvrdi, prilikom korišćenja jednog od uređaja, zadobila je opekotine na stomaku koje su bile toliko ozbiljne da je morala da ide na operaciju. Zbog svega toga najavila je da će podnijeti tužbe, a u sve je u uključila i pjevačicu.

Nakon što je ova priča uzburkala javnost, Mia Borisavljević se uključila uživo u emisiju "Premijera Vikend-Specijal“ kako bi iznijela nove informacije i svoj stav o čitavom slučaju.

"Stvarno je bezveze što sam se našla ovim povodom u cijeloj situaciji. Žena koja je vježbala u lokalu koji se ne vodi kao moj na Novom Beogradu, moj je ovaj ovdje gdje smo sada, za ovaj gdje smo sada, je moja odgovornost. Žena je istakla da ima neke povrede koje je željela da naplati, njena advokatica je zvala i imala neke ucjene. To nisu sprave koje dolaze ne znam odakle, kod nas prođe od 50 do 100 ljudi, kod nas treniraju i doktori, ginekolozi, onkolozi, bolnice šalju doktore svoje kao benefite upravo kod nas. Ovo se desilo jer sam ja javna ličnost i okrenuto je naopako", rekla je Mia, a onda je nastavila:

"Ne poznajem tu ženu, jedna njena komšinica koja mene malo dalje poznaje me je kontaktirala i zamolila da okrenem tu gospođu i da riješim sa njom taj problem. Rekla sam joj da bi trebala da se obrati vlasnici tog salona što nije to uradila do dana današnjeg, ni ona, ni njena advokatica. One su tražile 15.000 eura od mene da ćute, da ne idu u medije, a ako ne dam, one će da izađu u javnost i da mi sruše brend. Ona je krenula po televizijama i novinama, ja sam čekala samo dan, jer nisam htjela da dam novac. Ona je danas bila pozvana u jutarnji program na Pinku da zajedno sjedimo i da pričamo o cijelom slučaju, međutim, samo danas, kada je trebalo da sjedi sa mnom lice u lice, nije htjela da dođe."

U daljem razgovoru, Mia je istakla da ove priče nisu poljuljale njen biznis, ali su i te kako dotakle nju.

"Meni nije poljuljalo posao, vježbači su svi na našoj strani, nisam očekivala toliku podršku, svi govore: "Mi dolazimo svaki dan, to je nemoguće", ali mene jeste poljuljalo emotivno i psihički. Mene posmatraju kao pjevačicu, ali ne znaju da sam licencirani trener za fitnes, tako da sam legitimna da držim fitnes centar", rekla je pjevačica, a onda je otkrila da ova žena nije dobrodošla u njen salon:

"Ona nije ni bila u mom salonu. Kako ću se ponašati?! Naravno da neće biti dobrodošla, šta će ona u mom salonu?! Kako da izgladi odnos?! Imam sve osnove da podnesem puno tužbi, ne samo za narušavanje ugleda i emotivno i psihički, ima osnova i za klevetu, lupetala je gluposti da dajem ženama po Srbiji 1.500 eura da ćute. Riječ je riječ, to ne može da se povuče", rekla je Mia i za sam kraj se osvrnula na djecu:

"Djeca znaju šta se dešava, sklonila sam ih kod mame u Valjevo."