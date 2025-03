Mia Borisavljević na meti stravičnih optužbi: Žena tvrdi da su joj njeni aparati napravili teške opekotine

Pjevačica tvrdi da svemu posredi iznuda, kao i da joj je traženo 15.000 eura pod prijetnjom.

Pjevačica Mia Borisavljević oglasila se povodom ozbiljnih optužbi koje je iznijela izvjesna L.B, tvrdeći da je pretrpjela teške povrede nakon tretmana u jednom salonu na Novom Beogradu. Prema njenim riječima, tretman je izvođen uređajem koji nosi pjevačicin brend, što je dodatno podstaklo interesovanje javnosti.

L.B. je navela da je došlo do ozbiljnog oštećenja njene kože na stomaku usled nedostatka adekvatne zaštite tokom procedure. Posledice su, kako tvrdi, bile toliko ozbiljne da su rezultirale dubokim opekotinama, zbog kojih je morala da se podvrgne hirurškoj intervenciji. Ovaj slučaj izazvao je buru reakcija i pokrenuo pitanje odgovornosti u industriji estetskih tretmana.

"To se desilo 6. februara. Otišla sam na tretman za izbacivanje viška vode iz organizma. Dočekala me je žena po imenu Jelena, s kojom sam se čula prije toga, a koja mi je rekla da je vlasnica salona. Objasnila mi je da se svi saloni vode kao Mijini, ali da je taj na Novom Beogradu papirološki njen. Prikopčala me je na aparat, ali nije stavila dio zaštitne opreme koji bi spriječio prženje kože, to su mi kasnije ljekari objasnili. Žalila sam se da me pecka, bilo je neprijatno i sve intenzivnije, ali mi je govorila da je sve u redu, da tretman nije u potpunosti bezbolan i da je normalno osjećati peckanje. Čim se tretman završio, vidjela sam promjenu na stomaku. To su bile ogromne opekotine, ali mi je Jelena rekla da to nije ništa strašno i da hladnu vodu nanosim na oštećenu kožu u toku dana. Sjutradan su se pojavili ogromni plikovi puni limfe. Ponovo sam je pozvala, ali mi je Jelena rekla da je to moj problem. Nikad se više nije javila - rekla je L.B. za "Kurir" i dodala:

"Nedelju dana sam išla u ambulantu na Avali, nakon toga su me uputili u bolnicu, gdje sam ležala dvije nedelje. Koža stomaka je počela da odumire, pa sam prebačena na hirurgiju. Pošto su u pitanju duboke rane koje su mogle da se inficiraju, da mi ugroze život, morala sam hitno na operaciju transplantacije kože. Kožu s butine su mi presadili na stomak. To "dranje" stvara velike bolove, sada me boli i noga. Nakon operacije su bolovi bili toliko jaki da sam tri nedelje bila nepokretna. Sve to jer je nestručna osoba odlučila tako. Ta Jelena mi se nije javila. Njen suprug mi je poslao poruku, ali sam tada ležala na intenzivnoj njezi i nisam bila u stanju da gledam telefon. Mia me je nekoliko puta zvala, pitala kako sam i nudila kompenzaciju. Rekli su mi da žele da mi isplate 1.500 eura kako bi nadoknadili moje troškove. Da se ne lažemo, od 6. februara do danas sam toliko para potrošila samo na zavoje. Odlučila sam da ih tužim. Dala sam Jeleni 150 eura za 16 tretmana, naravno od fiskalnog računa nije bilo ni traga ni glasa. Moj prijatelj je kasnije otišao po te pare.

Oglasila se pjevačica

Sada je povodom ovog slučaka oglasila Mia Borisavljević, koja je iznijela svoju verziju događaja.

"Znam o čemu je riječ, naravno. Mene je ta žena pozvala, rekla je da je išla na Novi Beograd i da je zadobila povredu koja se iskomplikovala. Dala sam joj broj vlasnice lokala i objasnila da su to aparati čije sam ja zaštitno lice, ali da su vlasnici lokala odgovorni za upotrebu aparata. Njima sam prodala franšizu što podrazumijeva da oni smiju da koriste brend samih aparata i marketing, ali nije moja odgovornost šta se dešava u salonu" objasnila je pevačica, pa nastavila:

"Što se tiče lokala na Novom Beogradu, ja sam održala obuku djevojkama koje rade u salonu kako se koriste aparati. Tu je moja odgovornost završena. Ne znam ko je tog dana držao tretman, kao i da li je pratio protokol. Zbog toga sam L.B. rekla da kontaktira sa vlasnicom lokala.

"Tražila mi je 15.000 eura"

Mia je rekla i da se interesovala za zdravlje gospođe.

"Iako ja nisam odgovorna za ono što se dogodilo, pitala sam gospođu kako je i interesovala sam se za njeno zdravlje iz ljudskih razloga. Bilo mi je jako žao što joj se to dogodilo. Međutim, ona je meni počela da traži pare i ucijenila me je. Zvala me osoba koja se predstavila kao advokat L.B. i tražila je 15.000 eura pod prijetnjom da će gospođa u suprotnom dati priču medijima. Osjetila sam se jako ucenjeno. Rekla sam da neću dati novac i spustila slušalicu. Ne plašim se ničega i drago mi je da je sada ova priča dospjela u javnost da ljudi vide da mene ne može niko da ucjenjuje. Otkud uopšte ideja nekome da meni traži novac? I ko je odredio iznos? To što sam ja javna ličnost ne znači da svako može da me zove i traži mi pare jer mu je desilo u nekom lokalu nešto. To nisu moji lokali" rekla je Mia koja planira da podnese krivičnu prijavu.

"Meni je moja advokatica rekla da je ovo iznuda. Kada nisam dala novac gospođa je izašla u javnost i rekla svoju stranu priče. Znam da nisam kriva i nemam čega da se plašim, a planiram da podnesem krivičnu prijavu za iznudu, pa neka se na sudu dokaže kako je gospođa zadobila povrede i ko je za to odogovoran" zaključila je Mia.

