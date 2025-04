"To nema veze sa muzikom": Ceca pjevala u Vranju, pa dala svoj sud o predstavniku Srbije na Evroviziji

Folk diva Ceca Ražnatović održala je večeras veliki koncert u Vranju.

Ceca Ražnatović "zapalila" je publiku na koncertu u Vranju, a atmosfera je bila za pamćenje. Izrazila je pozitivne utiske o jugu Srbije, te iznijela svoje mišljenje o predstavniku Srbije na Evroviziji, Princu od Vranja.

"Ih, pa moj jug Srbije, tu nema greške! Nema nigdje greške zapravo kod nas! Od Novog Sada na početku turneje, pa na dalje..." rekla je Ceca.

"Mladi momak mi je dao cvijeće, a inače mi uvijek daju žene... (smijeh) Hrabar je, fan moj. Bilo je zastava, da, eto nisam vidjela bugarsku, a kažete da je bila... Nisam znala", istakla je muzička zvijezda, pa se dotakla ovogodišnjeg predstavnika Srbije na "Evroviziji", Princa.

"Princ od Vranje? Naravno da ga podržavam, on lijepo pjeva, ali ne znam koliko će se uklopiti u ludilo od 'Evrovizije'. On ima baladu, on je to sjajno odradio, ali tamo najbolje prolaze oni najotkačeniji. To više nema veze sa muzikom. Vidjećemo", kazala je Ceca.

Pogledajte slike Princa od Vranja:

