"Davao je 100.000 mjesečno, Bjela je prijetio": Mandin brat otkrio koje dvije stvari su glumca otjerale u grob

Nenad je otkrio i da je poslije Mandine smrti Anja imala problem sa bankom, koja nije htjela da isplati osiguranje.

Prošlo je skoro osam godina od kako nas je napustio legendarni glumac Milorad Mandić Manda, koji je iznenada preminuo tokom izvođenja predstave u 56. godini.

Brat pokojnog glumca Milorada Mandića Mande, Nenad, ispričao je jednom prilikom za domaće medije da je legendarnog glumca "ubio kredit za stan i problemi u vezi sa renoviranjem pozorišta Boško Buha".

Po njegovim riječima finansijski problemi ozbiljno su narušili Mandino zdravlje.

"Kredit za stan i pozorište su ga odveli u grob. Postao je 2014. godine upravnik pozorišta koje nije renovirano od Drugog svjetskog rata. Mnogo je želio da ga sredi, sam je jurio sponzore. I Novak Đoković je donirao novac, ali to nije bilo dovoljno. Cijelog sebe je davao, sa majstorima ostajao do tri, četiri ujutru i radio barabar sa njima. Uzimao je špakle i gulio zidove, a ujutru kupovao burek. Sjećam se da mu je i sin Filip govorio da ide kući i odspava malo, ali on nije htio", ispričao je Nenad i otkrio da pozorište nije bilo jedini problem:

"Kada se oženio Anjom digao je kredit da kupi stan. Ali, pošto je već bio u godinama, morao je da plaća osiguranje kako bi se kredit obnavljao. Uzeo je kredit u švajcarcima, jer je tada bio najisplativiji, ali mu je poslije godinu i po dana preseo. Plaćao je skoro 100.000 mjesečno ratu za kredit. To ga je strašno mučilo. Nije lako svakog mjeseca zaraditi taj novac, a gdje su ostali troškovi".

Nenad je otkrio i da je posle Mandine smrti Anja imala problem sa bankom, koja nije htjela da isplati osiguranje, ali da se njihov kum glumac Dragan Bjelogrlić umiješao i uspio da riješi problem.

"Kredit je vraćen zahvaljujući Bjeli. Rekao im je: 'Ili ćete da prebacite novac od osiguranja ili ćete dati tri miliona eura da se operete od sramote koju ću da vam napravim'. U roku od 24 sata novac je bio na računu".

Nenad je dodao i da mu je žao što ni šest godina nakon Mandine smrti pozorište nije obnovljeno.

"Dugujemo mu da se pozorište renovira. Tada bi bio miran", rekao je Nenad svojevremeno.